Lady Gaga gây quỹ 35 triệu USD chống Covid-19

MỹCa sĩ Lady Gaga phối hợp cùng tổ chức Global Citizen gây quỹ 35 triệu USD chống Covid-19.

Theo USA Today, khoản tiền được giọng ca A Star Is Born vận động từ chủ tập đoàn kinh tế, công nghệ lớn và các nhà hảo tâm khác trong một tuần. Số tiền này sẽ được gửi tới quỹ chống Covid-19 của tổ chức Y tế thế giới WHO.

Lady Gaga tại lễ trao giải Grammy 2019. Ảnh: LGN.

Cô và Global Citizen cũng thông báo chương trình ca nhạc One World: Together At Home với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Billie Eilish, Chris Martin, Lizzo... Chương trình dự kiến kéo dài nhiều giờ, được phát sóng trên mạng xã hội và nhiều kênh truyền hình, phát thanh vào ngày 18/4. Ba MC nổi tiếng của Mỹ - Stephen Colbert, Jimmy Fallon và Jimmy Kimmel - cùng dẫn chương trình.

Lady Gaga nói: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh thời khắc lịch sử này. Chúng tôi muốn tôn vinh sức mạnh tinh thần của nhân loại". Chương trình nhằm tuyên truyền sự nghiêm trọng của Covid-19 và cổ vũ những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch. Nữ ca sĩ cho biết tổ chức gây quỹ từ trước buổi diễn, không yêu cầu khán giả phải ủng hộ tiền. "Hãy cất ví và tận hưởng chương trình", cô nói.

Lady Gaga, tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986 tại Mỹ. Cô là ca sĩ thành công bậc nhất làng nhạc thế giới trong hai thập kỷ qua, với khoảng 180 triệu bản thu được bán và 11 giải Grammy. Nữ ca sĩ hiện trong quá trình hoàn thiện album thứ sáu, dự kiến phát hành trong tháng 4 nhưng phải hoãn vì Covid-19.

Lady Gaga - Stupid Love MV "Stupid Love" phát hành hồi tháng 3 của Lady Gaga. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo USA Today)