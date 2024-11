One Direction và dàn sao tiễn biệt Liam Payne

Ca sĩ lúc sinh thời khi dự buổi quảng bá phim "All Of Those Voices" tại London năm 2023. Ảnh: WireImage

Liam Payne sinh năm 1993, nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt với nhóm One Direction năm 2010. Ban nhạc bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi X Factor phiên bản Anh năm 2010, nhưng tan rã vào năm 2016. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo cùng nhiều dự án. Liam phát hành bài hát Strip That Down vào năm 2017 và album LP1 (2019). Hồi tháng 3, anh ra mắt ca khúc Teardrops - bản thu âm cuối cùng.