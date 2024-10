Liam Payne dùng nhiều chất gây nghiện trước khi tử vong

Ca sĩ Liam Payne - cựu thành viên One Direction - dùng nhiều loại ma túy trước khi ngã từ tầng ba khách sạn ở Argentina.

Theo ABC News ngày 21/10, một phần kết quả khám nghiệm cho thấy có nhiều chất kích thích gồm cocaine, crack (một loại ma túy) và thuốc an thần gây nghiện benzodiazepine trong cơ thể Liam Payne. Anh còn dùng "cocaine hồng" - ma túy giải trí chứa hỗn hợp methamphetamine, ketamine, MDMA và các chất khác.

Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy một ống nhôm tự chế để hít thuốc trong phòng khách sạn của Liam. Giới chức ở Argentina sẽ giữ thi thể ca sĩ đến khi hoàn tất quá trình khám nghiệm.

Liam Payne tại sự kiện Summer Party 2019. Ảnh: WireImage

Hãng tin cho biết khoảng 10 phút trước lúc Liam mất, trưởng lễ tân liên lạc cơ sở cấp cứu, yêu cầu hỗ trợ gấp sau khi phát hiện một vị khách "có hành vi bất thường nghi dùng ma túy hoặc rượu". Họ không đề cập tên ca sĩ, nói sợ tính mạng người này gặp nguy hiểm do đang ở phòng có ban công trong tình trạng mất tỉnh táo. Bảy phút sau, cơ quan chức năng có mặt và phát hiện thi thể của Liam Payne tại sân trong của khách sạn.

Ông Alberto Crescenti - giám đốc Dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires - xác nhận với ABC News nghệ sĩ tử vong tại chỗ. Các chuyên gia pháp y xác định trên người anh có 25 vết thương "khớp với thương tích do ngã từ trên cao", cho rằng "chấn thương ở đầu đủ nghiêm trọng để mất mạng". Họ cũng kết luận tình trạng "xuất huyết trong và ngoài" các khu vực sọ, lồng ngực, bụng, các chi.

Trước đó, lực lượng điều tra khám xét phòng của ca sĩ và mô tả nơi này vương vãi đầy bột trắng được cho là ma túy và nhiều vật dụng hư hỏng. ABC News đưa tin lực lượng chức năng nghi ngờ một nhân viên khách sạn cung cấp thuốc cho Liam vào ngày xảy ra sự cố nên đã thẩm vấn. Hiện người này chưa bị bắt giữ và nhận bất kỳ cáo buộc nào.

Màn hình tivi bị vỡ trong phòng khách sạn của Liam Payne. Ảnh: Page Six

Ca sĩ Liam Payne mất vào ngày 16/10, thọ 31 tuổi. Anh từng vật lộn với chứng nghiện rượu và dùng chất gây nghiện để ổn định tinh thần trong và sau thời kỳ là thành viên của One Direction. Nhận thức được tình trạng bản thân, Liam có khoảng thời gian đến cơ sở phục hồi chức năng để cai nghiện. Tháng 5/2023, anh đăng video trên YouTube kỷ niệm 100 ngày tỉnh táo, thông báo đã kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

Theo People, Liam Payne đến Argentina từ đầu tháng 10 cùng bạn gái Kate Cassidy. Hôm 2/10, cả hai có mặt tại buổi hòa nhạc của Niall Horan - cựu thành viên của One Direction - tại thủ đô Buenos Aires. Cassidy trở về Mỹ hai ngày trước khi Liam qua đời.

Liam Payne nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt với nhóm One Direction năm 2010. Ban nhạc bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi X Factor phiên bản Anh năm 2010, nhưng tan rã vào năm 2016. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo cùng nhiều dự án. Liam phát hành bài hát Strip That Down vào năm 2017 và album LP1 (2019). Hồi tháng 3, anh ra mắt ca khúc Teardrops - bản thu âm cuối cùng trong cuộc đời anh.

Bản acoustic Teadrops của Liam Payne Ca khúc "Teardrops" bản acoustic của Liam Payne. Video: YouTube Liam Payne Official

Phương Thảo (theo ABC News, People)