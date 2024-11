'Ba người bị cáo buộc liên quan cái chết của Liam Payne'

Người quen cựu thành viên One Direction - ca sĩ Liam Payne - và hai nhân viên khách sạn vướng cáo buộc liên quan cái chết của anh.

Theo Variety, cảnh sát Argentina bắt giữ hai nhân viên khách sạn CasaSur Palmero - nơi Liam Payne ngã từ tầng ba dẫn đến tử vong ngày 16/10 - và một người bạn của ca sĩ. Hôm 7/11, hãng tin La Nación xác định bạn của Payne là một doanh nhân, đóng giả quản lý của anh. Người này bị cáo buộc bỏ rơi nạn nhân trước thời điểm anh ngã khỏi ban công sau khi dùng ma túy. Cả hai thường xuyên gặp nhau trong hai tuần Payne lưu trú tại thành phố này. Cảnh sát cho biết hai người còn lại cung cấp ma túy cho anh.

Lực lượng chức năng đột kích tám ngôi nhà liên quan ba người này. La Nación đưa tin cảnh sát thu chín điện thoại di động, ba máy tính, hai ổ cứng và một lọ cần sa.

Ca sĩ Liam Payne tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2018. Ảnh: AFP

Andrés Madrea - công tố viên Argentina phụ trách vụ án - buộc tội ba nghi phạm "bỏ mặc nạn nhân đến chết" và "cung cấp, tạo điều kiện để anh sử dụng ma túy". Chính quyền chưa công bố danh tính những người này. Ngoài nguyên nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết trong và ngoài, kết quả khám nghiệm gần đây cho thấy trong cơ thể của Liam Payne có dấu vết của rượu, cocaine và thuốc chống trầm cảm theo toa. Trước đó, pháp y cho biết anh dùng nhiều chất kích thích và thuốc an thần, bao gồm cocaine hồng, trước khi qua đời.

Trong báo cáo, các công tố viên loại trừ khả năng Payne tự tử và bị tác động vật lý từ bên thứ ba. Họ tuyên bố: "Việc nạn nhân thiếu phản xạ tự vệ khi ngã kết hợp những dữ liệu liên quan vấn đề anh dùng ma túy, chúng tôi kết luận Liam Payne không hoàn toàn tỉnh táo hoặc đang trải qua trạng thái giảm, mất ý thức đáng kể vào thời điểm xảy ra sự cố".

Đại diện chính quyền xác nhận trả thi thể Liam Payne về Anh sau nhiều tuần khám nghiệm. Theo NY Post, bố của ca sĩ - ông Geoff Payne - đến Bueno Aires từ ngày 18/10, đưa hài cốt của con trai về hôm 6/11 để chuẩn bị tang lễ. Ngày và địa điểm tổ chức đám tang chưa được công bố.

Bố của ca sĩ tham gia lễ tưởng niệm con trai bên ngoài khách sạn CasaSur Palmero hôm 18/10. Ảnh: AFP

Liam Payne sinh năm 1993, nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt với nhóm One Direction năm 2010. Ban nhạc bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi X Factor phiên bản Anh năm 2010, nhưng tan rã vào năm 2016. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo cùng nhiều dự án. Liam phát hành bài hát Strip That Down vào năm 2017 và album LP1 (2019). Hồi tháng 3, anh ra mắt ca khúc Teardrops - bản thu âm cuối cùng.

Sinh thời, anh từng vật lộn với chứng nghiện rượu và dùng chất gây nghiện để ổn định tinh thần trong và sau thời kỳ là thành viên của One Direction. Nhận thức tình trạng bản thân, Payne có khoảng thời gian đến cơ sở phục hồi chức năng để cai nghiện. Tháng 5/2023, anh đăng video trên YouTube kỷ niệm 100 ngày tỉnh táo, thông báo đã kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

Theo People, ca sĩ đến Argentina từ đầu tháng 10 cùng bạn gái Kate Cassidy. Hôm 2/10, cả hai có mặt tại buổi hòa nhạc của Niall Horan - cựu thành viên của One Direction - tại thủ đô Buenos Aires. Cassidy trở về Mỹ hai ngày trước khi bạn trai mất.

Bản acoustic Teadrops của Liam Payne Ca khúc "Teardrops" bản acoustic của Liam Payne. Video:YouTube Liam Payne Official

Phương Thảo (theo Variety, Guardian)