On làm siêu giày 170 gram bằng in phun

Thay vì các bước truyền thống như dệt vải, tạo hình, khâu, nhà sản xuất Thụy Sĩ On làm phần thân giày bằng cách in phun vật liệu lên khuôn giày.

Công nghệ có tên LightSprayTM đang được On sử dụng để sản xuất dòng siêu giày chạy bộ Cloudboom Strike LS.

Sau khi phun tạo hình phần thân trên giày, một cánh tay robot sẽ ráp phần thân trên với đế giày chỉ trong ba phút để tạo nên đôi giày Cloudboom Strike LS. Toàn bộ phần thân trên chỉ nặng 30 gram, và nhờ đó, tổng thể một chiếc Cloudboom Strike LS chỉ nặng 170 gram.

Nhờ được in phun, phần thân giày Cloudboom Strike LS nhẹ và liền mạch như một chiếc tất, không có dây buộc, ôm gọn vào cổ chân và bàn chân của runner. On còn sử dụng thanh carbon Speedboard ở giữa lớp đệm, đồng thời sử dụng siêu bọt đệm để đảm bảo khả năng hoàn trả năng lượng.

Nhà sản xuất Thụy Sĩ đã thử nghiệm Cloudboom Strike LS cho các VĐV elite của họ, và bước đầu cho kết quả tích cực. Siêu giày này được Hellen Obiri dùng khi bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ tại Boston Marathon 2024 ngày 15/4, với thông số 2 giờ 22 phút 37 giây.

Obiri trong những mét cuối trước khi về nhất Boston Marathon 2024 ngày 15/4. Ảnh: AFP

Theo Nils Altrogge - Giám đốc Đổi mới, Công nghệ và Nghiên cứu của On, vật liệu được tạo nên từ LightSprayTM là hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thế giới. LightSprayTM còn giúp giảm 75% lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất, so với các loại giày chạy bộ khác của On.

Cũng theo nhà sản xuất Thụy Sĩ, siêu giày Cloudboom Strike LS có thể được nung chảy và tái tạo lại, mở đường cho những phương án sử dụng mới, tăng tính thân thiện với môi trường.

Trang 3D Shoes mô tả LightSprayTM là công nghệ "tiên phong", hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất giày nói chung và giày chạy bộ nói riêng.

Công nghệ in phun trực tiếp vật liệu thân giày của On On in phun vật liệu lên khuôn thân giày.

Cloudboom Strike LS hiện đang được On sản xuất trực tiếp tại trụ sở công ty tại Zurich, Thụy Sĩ. Đôi giày dự kiến sẽ được mở bán với số lượng giới hạn cùng mức giá 330 USD.

Tô Thành