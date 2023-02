OCB đồng hành cùng VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Gian hàng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mang đến nhiều sản phẩm tài chính, hoạt động minigame trong ba ngày diễn ra VnExpress Marathon.

Trong lần đầu đồng hành cùng VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, OCB có gian hàng tại khu vực Expo trong hai ngày 10 - 11/2. Tại đây, ngân hàng giới thiệu linh vật OCB Omni với tạo hình thân thiện, thu hút nhiều runner check-in. Các VĐV cũng được giới thiệu và trải nghiệm các sản phẩm tài chính như tài khoản số đẹp, vay mua nhà Unlock Dream Home, OCB Invest...

Runner tham quan, tham gia các minigame tại khu vực trưng bày cũng nhận quà tặng là móc chìa khóa hình linh vật OCB Omni, tài khoản số đẹp theo số điện thoại...và nhiều chương trình ưu đãi khác.

Runner check in với linh vật OCB Omni. Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ tại sự kiện, lãnh đạo OCB cho biết việc đồng hành cùng giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight là hoạt động nhằm truyền cảm hứng, tiếp niềm tin để cộng đồng tham gia thể thao, sống khỏe mạnh, chăm lo sức khỏe cá nhân. "Sức khỏe chính là nền tảng để chinh phục mọi thử thách, biến những ước mơ thành hiện thực. Một nền tảng thể lực tốt từ mỗi cá nhân sẽ tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, một quốc gia giàu mạnh, và sức khỏe cũng chính là khơi nguồn của ước mơ thịnh vượng cho tất cả mọi người", đại diện đơn vị nói.

Gian hàng OCB thu hút nhiều người tham quan. Ảnh: Thanh Tùng

VM Ho Chi Minh City Midnight là hoạt động khai màn năm mới của chuỗi VnExpress Marathon. 10.000 VĐV sẽ xuất phát vào 0h, ngày 12/2, qua những cung đường trung tâm, mang dấu dấn đặc trưng của TP HCM. Tương tự ở các sự kiện đã tổ chức tại Quy Nhơn, Hà Nội và Huế, vận động viên tham gia chạy đêm sẽ được hưởng những tiện ích, điều kiện chăm sóc tối đa của hệ thống từ trước, trong và sau khi chạy. Cơ cấu giải thưởng giá trị hơn một tỷ đồng bao gồm các giải chung cuộc và lứa tuổi để khuyến khích phong trào chạy bộ trong cộng đồng. Giải đấu góp phần quảng bá hình ảnh thành phố về đêm với nền kinh tế sôi động, đồng thời, góp phần khuyến khích tinh thần tập luyện thể dục thể thao.

OCB hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân năng động hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiên phong chuyển đổi số và thiết kế những sản phẩm, giải pháp tài chính "may đo" cho từng phân khúc khách hàng. Chỉ tính riêng năm 2022, đơn vị đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới như: nền tảng vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home; ra mắt tài khoản số ngắn – số đẹp; giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp - OCB ProPay; thẻ tín dụng trả góp 0 đồng - Installment Card...

Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động của mảng bán lẻ (Retail Banking). Tính đến hết quý IV/2022, huy động bán lẻ tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; Dư nợ cho vay bán lẻ tăng 31%. Tổng số khách hàng tăng trưởng 48%, trong đó, số lượng người dùng ngân hàng số OCB OMNI tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách hàng đăng ký mới tăng 200% so với năm 2021, tổng số lượng giao dịch tăng hơn 83%.

Hoài Phương