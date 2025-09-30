Ô tô, xe máy 'ngâm' trong nước lụt Hà Nội

Chiếc taxi ngập ngang thân trên phố Láng Hạ (phường Láng) khi mực nước sâu đã gần một mét. Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh hưởng sau bão Bualoi, mưa tập trung cường độ lớn trên địa bàn thủ đô từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm.