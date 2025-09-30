Ô tô, xe máy 'ngâm' trong nước lụt Hà Nội

Chiếc taxi ngập ngang thân trên phố Láng Hạ (phường Láng) khi mực nước sâu đã gần một mét. Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh hưởng sau bão Bualoi, mưa tập trung cường độ lớn trên địa bàn thủ đô từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm.
Một chiếc xe tải cũng phải dừng lại trên đường Láng Hạ, đoạn đường này có một bên ngập sâu 80 cm. Ảnh: Phạm Chiểu
Phố Hàm Nghi, phường Từ Liêm ngập hơn 40 cm, gấp đôi trận lụt 26/8. Một ôtô chết máy giữa đường khiến giao thông thêm khó khăn. Ảnh: Phạm Dự.
Xe cứu hộ giao thông kéo ôtô qua đoạn ngập khu vực An Khánh, Hoài Đức. Ảnh: Hoàng Giang
Dòng người dắt xe máy qua đoạn nước lụt từ đường Nguyễn Hoàng sang Tôn Thất Thuyết trước bến xe Mỹ Đình. Khu vực ngập sâu hơn nửa mét trong khi trời mưa lớn khiến nhiều người chật vật. Ảnh: Tùng Đinh
Người đi xe máy cố di chuyển bị sóng đánh ngã nhào. Khi ngập sâu, nước dễ tràn vào làm bugi xe mất khả năng đánh lửa hoặc gây tắc nghẽn ống xả khiến xe bị chết máy. Ảnh: Tùng Đinh
Hàng loạt xe bị chết máy hoặc khó khởi động sau khi vượt qua "rốn ngập" khu đô thị An Khánh, huyện Hoài Đức. Khu vực này có nhiều chung cư, nước tràn vào hầm gửi xe khiến người dân phải "di tản" xe cộ lên nơi cao. Ảnh: Hoàng Giang
Có người chọn cách gọi xe kéo qua chỗ nước lụt trước trường cấp 3 Đại Mỗ, phường Tây Mỗ với giá 50.000 đồng một lượt. Ảnh: Hoàng Giang
Bất lực với dòng nước lụt, nhiều người để xe chết máy ngâm nước mưa, nằm chỏng chơ trên phố Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh
Những người sửa xe máy dạo "đắt khách" khi hàng loạt xe bị chết máy. Mức giá tại các tiệm sửa dao động 500.000 đồng- 700.000 đồng tùy tình trạng hỏng hóc, trong khi giá tại chỗ của các thợ sửa di động khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng. Ảnh: Viết Tuân
16h, tại phường Cầu Giấy, các tuyến đường ngập sâu khiến hàng đoàn xe nối dài không thể di chuyển, nhiều ôtô cố đi qua bị chết máy. Ảnh: Ngọc Thành
Nhóm phóng viên