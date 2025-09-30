Hà Nội ngập diện rộng, miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

Mưa lớn từ đêm 29/9 đến trưa 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước, giao thông tê liệt; trong khi ở các tỉnh miền Bắc, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp vì lũ dâng nhanh.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, từ tối 29/9 Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác, sau đó tăng dần về cường độ. Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 29 đến 7h ngày 30/9 tại nhiều điểm rất cao: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Người dân bơi trên phố Láng Hạ Người Hà Nội "bơi" trên phố Láng Hạ. Video: Thái Sơn

Rạng sáng, mưa lớn kéo dài nhưng chưa ghi nhận ngập úng lớn. Đến khoảng 7h30, một đợt mưa dữ dội trút xuống, nhiều điểm ở nội đô bắt đầu ngập cục bộ. Tại Nam Cường (Nghĩa Đô), Phú Diễn, Lê Đức Thọ... nước dâng nhanh, tràn ra mặt đường.

Biển nước trên đại lộ Thăng Long. Ảnh: Hoàng Giang

Trên Đại lộ Thăng Long, các hầm chui số 5, 6 ngập sâu, gây nguy hiểm cho phương tiện. Cảnh sát giao thông phải phong tỏa, căng dây, hướng dẫn phương tiện đi vòng. Nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình, từ Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết đến Lê Quang Đạo biến thành sông, nước sâu 30-50 cm. Xe máy, ôtô chết máy la liệt, người dân dắt bộ trong mưa.

Phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy) ngập nửa bánh xe, từng đoàn ôtô đi qua tạo sóng đánh bật người đi xe đạp ngã xuống đường. Giao thông hỗn loạn, còi xe inh ỏi, lực lượng chức năng căng mình phân luồng.

Ngập ở đường Lê Đức Thọ và nút giao Mai Dịch Người dân vất vả đi qua đường Lê Đức Thọ và nút giao Mai Dịch. Video: Lộc Chung

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến 7h, mực nước sông Tô Lịch tại cống Hoàng Quốc Việt đã dâng 3,85 m, gần ngưỡng báo động. Trạm bơm Yên Sở hoạt động 5/20 máy, các trạm khác đều vận hành hết công suất để hạ mực nước trên hệ thống.

Giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn

Khoảng 12h, đúng giờ tan ca sáng và tan học, một trận mưa lớn kéo dài 30 phút trút xuống khiến trời tối sầm, lượng xe cộ đổ ra đường tăng mạnh. Ngã tư Mai Dịch vẫn ngập nửa mét, dòng xe nhích từng chút. Tại Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình, cảnh sát giao thông chăng dây chặn hướng đi Phạm Văn Đồng, buộc phương tiện rẽ sang Hồ Tùng Mậu.

Hai cô gái dắt xe bị chết máy trên đường Nguyễn Xiển trưa 30/9. Ảnh: Huy Mạnh

Người dân dồn kín dưới gầm cầu vượt, nơi khô ráo hiếm hoi, chờ nước rút. Xe máy, ôtô chôn chân giữa biển nước, nhiều người phải chịu ướt, lội bộ qua đường. Anh Nhật Long, sống gần bến xe Mỹ Đình, mất gần 40 phút để về nhà, gấp đôi ngày thường. "Chỗ nào cũng ngập, lần này còn nặng hơn trận ngập một tháng trước", anh nói.

Ở quận Nam Từ Liêm, tổ hợp Hàm Nghi - Nguyễn Văn Giáp - Lưu Hữu Phước ngập tới nửa mét. Thợ sửa xe Nguyễn Văn Giáp cho biết chỉ trong hai giờ sáng đã cứu hộ 6 xe máy bị nước vào máy. "Chưa bao giờ tôi thấy nhiều xe hỏng cùng lúc như vậy", anh nói.

Học sinh tan trường trong cơn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang

Học sinh Trường THPT Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) sau giờ tan học phải xắn quần, cởi giày lội nước về nhà. Nhiều em chờ phụ huynh đón lâu vì đường ngập tắc, số khác rủ nhau đi bộ về, giày dép xách trên tay, quần áo ướt sũng.

Ở Hoài Đức, phố Hòe Thị và khu đô thị Nam An Khánh ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, nhiều phương tiện chết máy. Có gia đình thuê xe tải chở đồ đi sơ tán, nhưng khi ra giữa đường, nước ập đến ngập cả nóc xe.

Người dân đắp đập ngăn nước vào hầm nhà ở khu đô thị Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Giang

Trên Võ Chí Công, trận mưa trưa nay khiến nước ngập 30-40 cm, hàng loạt ôtô phải quay đầu. Công nhân thoát nước cùng máy bơm lưu động ứng trực ngay trên đường để giảm nước.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã huy động công nhân, thiết bị cùng toàn bộ trạm bơm đầu mối. Công nhân thoát nước ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, vừa vận hành bơm, vừa vớt rác, mở cống, khắc phục cây đổ. Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng dày đặc ở các nút ngập, vừa phân luồng vừa hỗ trợ người dân.

Đến 13h30, mưa vẫn chưa ngớt, trạm bơm tiếp tục hoạt động hết công suất. Công ty Thoát nước cho biết sẽ duy trì vận hành liên tục để hạ mực nước, giảm ngập sớm nhất có thể.

Công nhân ứng trực trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Phạm Chiểu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm 30/9, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 50 mm trong vài giờ. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp rất cao, kèm nguy cơ giông, lốc, sét.

Miền Bắc nhiều nơi sơ tán vì lũ

Không chỉ Hà Nội, các tỉnh miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Lào Cai, thủy điện Đồng Sung xả lũ 2.600 m3/s khiến sông Thao dâng nhanh, tràn xuống hạ lưu Yên Bái. Đêm 29/9, nước dâng hơn một mét, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Phường Yên Bái ngập hết tầng 1, chiếc xe tải chở đồ giữa đường bị ngập đến nóc. Ảnh: Yên Bái

Bắc Ninh, xã Tuấn Đạo phải di dời khoảng 100 hộ dân do nước dâng. Cao Bằng, sông Bằng Giang và Hiến dâng cao, tràn vào nhiều phường xã, giao thông quốc lộ 4A bị chia cắt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thủy điện Tuyên Quang đang mở ba cửa xả 2.500 m3/s, thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả 5.500 m3/s.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo lũ trên sông Thao, sông Mã tiếp tục trên báo động ba, sông Cả vượt báo động hai, rủi ro thiên tai cấp 3 cho nhiều địa phương miền núi phía Bắc.