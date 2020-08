Ở thuê kiếm được nhiều tiền hơn mua nhà

Người đang trong giai đoạn lập nghiệp thích thuê nhà để ở trong khi người làm công ăn lương thích mua nhà để an cư lạc nghiệp.

Bài viết 'Thuê trọ lợi hơn mua nhà' nhận được nhiều quan tâm và bình luận. Độc giả Hoang TV chia sẻ và làm rõ ý tác giả:

Những người làm kinh doanh đều hiểu được yếu tố quản trị rủi ro, dòng tiền và có khả năng, năng lực kiếm tiền mỗi năm với tỷ suất sinh lời kỳ vọng luôn cao hơn lãi suất ngân hàng thì chắc chắn sẽ đều có cùng suy nghĩ giống y như tác giả.

Những người này đang trong giai đoạn lập nghiệp, có những thành công nhất định trong xã hội. Họ cảm thấy việc đi thuê tối ưu và linh động hơn rất nhiều, bảo toàn được dòng vốn và sử dụng dòng tiền vốn đó để tái đầu tư trong chính lĩnh vực mà họ đang làm. Vậy nên với họ đi thuê nhà để ở luôn là phương án tối ưu nhất.



Ngược lại, phần đông những người làm công ăn lương, thích ổn định trong cuộc sống, ít chấp nhận rủi ro và thách thức thì sẽ lựa chọn tích lũy tiền để mua nhà và sống ổn định. Những người này thích đi theo kiểu an cư lập nghiệp. Dù cho có dư tiền thì họ cũng không biết phải đầu tư vào đâu ngoài gửi tiết kiệm tại ngân hàng cho an toàn.



Bên cạnh đó, cũng có những người có thu nhập rất cao, có dư chục tỷ, trăm tỷ hẳn rồi thì họ muốn mua để ở, để tận hưởng cuộc sống bên gia đình... Đây là trường hợp lập nghiệp xong rồi mới an cư.

Độc giả Minh Quân chia sẻ rơi vào thế bị động, chôn chân sau khi mua nhà để ở:

Tôi đã thấm chuyện này rất lâu rồi nhưng không dám nói ra. Sau khi mua nhà, tôi mới thấy việc đi ở trọ rất hay. Khi mua nhà rồi, bạn mất rất nhiều thời gian tâm huyết cho ngôi nhà, dọn dẹp, sửa sang... rất vất vả. Còn khi ở thuê thì bạn không phải làm những việc đó.

Điều quan trọng nhất là nếu nơi bạn đang thuê nhà để ở có những bất tiện như hàng xóm ồn ào, xấu tính, bẩn thỉu... thì bạn có thể chuyển đi một cách dễ dàng. Tôi mua nhà, phải chịu cảnh hàng xóm xây nhà liên tiếp trong mấy năm, ồn ào và bụi bặm rất bất tiện. Chưa kể nếu có bất trắc trong công việc, bạn có thể chuyển đi đến chỗ nào tốt đẹp hơn phát triển hơn.

Độc giả Milky Wun cho rằng mua nhà để ở rồi nghĩ đây là một hình thức đầu tư sinh lợi có phần chưa đúng:

Ý của tác giả bài viết là mua nhà để ở. Người viết đang so sánh bài toán giữa việc chôn tiền trong căn nhà đang ở hay việc lấy tiền đó đi đầu tư. Đầu tư ở đây vẫn hoàn toàn có thể là mua nhà, nhưng là mua nhà đầu tư, cho thuê để có dòng tiền hoặc mua đi bán lại lướt sóng để đẻ ra tiền.

Khái niệm mua nhà để ở rồi xem như một hình thức đầu tư có phần hơi sai. Một khi đã ở thì chỉ tốn tiền sửa chữa căn nhà. Căn nhà không tạo dòng tiền sinh lời, không thể bán khi bạn muốn (vì phải dọn nhà, kiếm chỗ ở mới và bị hạn chế về thời điểm)... Mua nhà để ở có thể vẫn có lời khi bán, nhưng nếu tính hết chi phí bảo dưỡng, chi phí sinh sống... thì nhà để ở thật sự là một kênh đầu tư rất kém so với các kênh khác.

Hữu Nghị tổng hợp