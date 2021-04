Ổ cứng dung lượng lớn cháy hàng vì 'Bitcoin xanh'

Nhiều nhà phân phối và đại lý linh kiện máy tính tại Việt Nam xác nhận các mẫu ổ cứng dung lượng trên 6 TB đang trong tình trạng không có hàng để bán.

Chia - tiền điện tử được mệnh danh là "Bitcoin xanh" - được quảng cáo là khai thác bằng ổ cứng thay vì card đồ hoạ như Bitcoin, Ethereum - nên đã tạo thành cơn sốt ổ cứng tại thị trường Trung Quốc. "Cơn sốt" này mới lan sang Việt Nam.

Các loại ổ cứng dung lượng lớn, gồm cả SSD và HDD, đang bị lùng sục cho việc đào tiền ảo Chia.

Trên các hội nhóm chuyên về linh kiện máy tính, những người có nhu cầu mua ổ cứng dung lượng lớn cho biết họ không thể tìm được một sản phẩm nào trên 6 TB để lắp ráp, đành mua hai hoặc ba ổ dung lượng nhỏ về ghép lại. Nếu có, loại ổ này cũng rất đắt và tăng giá ít nhất 20 đến 30% so với cách đây một tháng.

Không chỉ ổ cứng cho máy tính, các loại dành do NAS (thiết bị lưu trữ gắn vào mạng) hay ổ cứng cho các hệ thống camera cũng trong tình trạng "cháy hàng". Các mẫu dung lượng trên 8 TB gần như không còn nữa

Ông Hoàng Lâm, đại diện hãng Seagate tại Việt Nam, cho biết, một tháng nay, các mẫu dung lượng từ 4 TB không có hàng để bán. "Nếu trước đây các đơn hàng chỉ mua vài chục ổ cứng một lần, hiện nay mỗi lô nhập cả trăm, thậm chí cả nghìn ổ cứng là bình thường. Các nhà phân phối cũng đang cạn kho, đợi các đơn hàng mới nhập về", ông Lâm chia sẻ. "Việc chờ đợi nhập hàng mới cũng chậm hơn so với trước, từ 9 đến 10 tuần thay vì 4 đến 6 tuần như trước đây".

Đại diện một nhà phân phối linh kiện máy tính và thiết bị lưu trữ tại TP HCM, rằng việc các đại lý không còn ổ cứng là do "có một đợt thu gom lớn" gần đây. Theo ông, doanh số ổ cứng trên 8 TB đã tăng ít nhất 50%, dù giá bán đã tăng 10 đến 20% tùy loại.

Thanh Phong, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử và buôn bán "trâu cày" tiền ảo, cho rằng tình trạng "cháy hàng" ổ cứng dung lượng lớn tại Việt Nam có liên quan đến cơn sốt Chia tại Trung Quốc. Tiền Chia sử dụng thuật toán đồng thuận - Proof of Space and Time (PoST) - trong đó tận dụng không gian trống trên ổ cứng để chạy lệnh đọc/ghi các khối mới trong chuỗi blockchain. Do đó, thiết bị lưu trữ trống càng nhiều, thợ đào nhận về càng nhiều tiền thưởng. Tuy nhiên, ông Phong cho rằng cơn sốt về Chia chưa thực sự xảy ra tại Việt Nam. Việc gom hàng ổ cứng dung lượng lớn chủ yếu để bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Khi cơn sốt tiền ảo Chia "hoành hành" ở Trung Quốc, nhiều người buôn nhỏ lẻ ở nước này đã thu gom và tích trữ lượng lớn ổ cứng để bán lại. Có thời điểm, các loại ổ cứng từ 4 đến 18 TB tại đây liên tục "cháy hàng", đồng thời giá thị trường có lúc bị đẩy lên 300%.

Chia là tiền ảo được thành lập bởi Bram Cohen - người tạo ra BitTorrent - giao thức chia sẻ tài nguyên trên mạng ngang hàng, cho phép tải về những dữ liệu lớn mà không tốn chi phí máy chủ và băng thông mạng. Mục tiêu ban đầu của ông là tạo ra một loại tiền điện tử ít tốn điện năng và thải ra ít nhiệt năng hơn khi khai thác so với Bitcoin hay Ethereum.

Bảo Lâm