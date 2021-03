'Cơn sốt' Ethereum tại Việt Nam

Việc mua bán dàn máy đào Ethereum diễn ra rầm rộ trong cộng đồng chơi tiền ảo, người mua sẵn sàng bỏ số tiền gấp 4 - 5 lần bình thường để sắm "trâu cày".

Gần đây, dân chơi tiền điện tử không còn tìm kiếm thông tin về Bitcoin nữa, thay vào đó, họ chuyển sang quan tâm đến tiền mã hóa Ethereum (ETH). Theo Trần Chí Quân, admin một cộng đồng tiền ảo lớn tại Việt Nam, mỗi ngày có hàng trăm bài viết về việc mua bán, trao đổi, tư vấn lắp đặt dàn máy đào ETH. Thợ đào tiền điện tử lâu năm lẫn người chơi mới đều lùng sục card đồ hoạ để lắp cho máy đào đồng tiền này.

Ngày càng nhiều quán game chuyển đổi mô hình sang khai thác Ethereum. Lê Yên, chủ một quán game ở Cần Thơ, ban đầu lắp thử một máy đào Ethereum từ bộ PC cũ. Sau 2 tuần, thấy lợi nhuận ổn định, anh đã chuyển toàn bộ 30 máy tính thành máy đào tiền điện tử". Theo tính toán của anh Yên, nếu cả dàn máy hoạt động hết công suất, trừ tiền điện, khấu hao, mỗi tháng lời khoảng 40 triệu đồng, lợi nhuận cao hơn so với kinh doanh truyền thống dù tuổi thọ của máy ngắn đi.

Một dàn máy đào Ethereum đang được rao bán với giá 16 triệu đồng trên Facebook.

Do nhu cầu người chơi lớn, thị trường "trâu cày" Ethereum tại Việt Nam cũng rất phong phú, người dùng có thể lựa chọn dàn máy đào từ mười triệu đến hàng trăm triệu, tuỳ cấu hình, thời gian bảo hành. Dàn máy đào tầm trung, dùng 6 VGA RX5600XT 6 GB, tốc độ 240 MHz trên thị trường đang có giá khoảng 53 triệu đồng.

Ông Quốc Thảo, đại diện một hệ thống tin học ở Hà Nội, cho biết: "Từ đầu tháng này, cả card VGA và ‘trâu đào’ Ethereum luôn trong tình trạng khan hàng. Hệ thống của ông phải tăng cường thu mua card đồ hoạ cũ về lắp ráp để phục vụ nhu cầu thị trường".

Một thợ đàolâu năm cho biết không giống Bitcoin, đồng Ethereum chỉ cần dùng VGA phổ thông là "đào" được. Trong trường hợp đồng này mất giá, "chủ trại" vẫn có thể tháo ra, bán lại cho người chơi game hoặc các phòng máy, chứ không bị bỏ đi như các máy đào Bitcoin chuyên dụng.

Ethereum là tiền điện tử mã hoá dựa trên công nghệ blockchain, ra mắt từ 2014. Tính đến cuối tháng 3, vốn hoá thị trường của ETH khoảng 192 tỷ USD, cao thứ hai trong thế giới tiền điện tử, tương đương 19% vốn hoá của Bitcoin.

Ethereum bất ngờ được chú ý thời gian gần đây do có nhiều tập đoàn công nghệ lớn đầu tư. Đầu tháng 3, tập đoàn công nghệ Meitu đã mua gần 40 triệu USD tiền điện tử, trong đó có 22 triệu USD Ethereum và 17,9 triệu USD Bitcoin. Ngoài ra, giá trị đồng tiền vẫn còn nhỏ, những người có ít vốn vẫn có thể tham gia. Lý do khác khiến Ethereum trở thành "cơn sốt" mới tại Việt Nam là việc khai thác chưa quá khó. Người chơi có thể tự lắp một "trâu cày" Ethereum từ những dàn PC chơi game, hoặc card đồ hoạ cũ. So với việc lắp một dàn máy đào Bitcoin, chi phí xây dựng một bộ máy đào Ethereum thấp hơn nhiều nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế cao.

Mặc dù được gọi là Bitcoin 2.0, hai loại tiền điện tử này có một số khác biệt nhất định. Ethereum được tạo ra để trở thành một nền tảng phát triển hợp đồng thông minh, trong khi Bitcoin đơn thuần là một phương tiện thanh toán và lưu trữ. Các giao dịch NFT chính là "hợp đồng điện tử" được lưu trữ trên blockchain của Ethereum.

Khương Nha