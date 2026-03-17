Nvidia ra 'OpenClaw phiên bản bảo mật'

Nvidia công bố NemoClaw - nền tảng tác nhân được xây dựng dựa trên OpenClaw nhưng tích hợp thêm tính năng bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp.

"Đối với các CEO, câu hỏi đặt ra là: chiến lược OpenClaw của các vị là gì?", CEO Nvidia Jensen Huang nói trên sân khấu sự kiện GTC 2026, diễn ra tại San Jose, California rạng sáng 17/3 (giờ Hà Nội). "Chúng ta cần nó. Tất cả chúng ta đều có chiến lược về Linux, HTTP, HTML... các nền tảng đã khởi đầu Internet, hay Kubernetes tạo điều kiện cho điện toán đám mây di động ra đời. Ngày nay, mọi công ty trên thế giới đều cần có chiến lược OpenClaw, một chiến lược hệ thống tác nhân".

Ông nhấn mạnh Nvidia sẵn sàng cung cấp chiến lược đó thông qua NemoClaw với mức độ bảo mật cấp doanh nghiệp - điều OpenClaw chưa làm được. Người dùng có thể sử dụng bất kỳ tác nhân lập trình hoặc mô hình AI mở nào, gồm cả NemoTron của Nvidia để xây dựng và triển khai tác nhân AI, cho phép truy cập các mô hình dựa trên đám mây trong thiết bị cục bộ, không phụ thuộc vào phần cứng, thậm chí không cần chạy trên GPU của Nvidia. Hệ thống cũng tích hợp với NeMo, bộ phần mềm tác nhân AI của Nvidia, để tăng sức mạnh xử lý cấp doanh nghiệp.

NemoClaw là "phần mềm alpha", tức đang ở giai đoạn đầu phát triển. "Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ thống điều phối thử nghiệm để sẵn sàng cho môi trường sản xuất, khởi đầu là thiết lập và vận hành môi trường của riêng doanh nghiệp của bạn", Nvidia viết trên website.

CEO Nvidia giới thiệu NemoClaw trên sân khấu GTC 2026 ngày 17/3. Ảnh: Serve The Home

OpenClaw hiện thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Nền tảng miễn phí này cho phép người dùng tạo tác nhân AI (AI Agent), tức hệ thống có thể thực hiện nhiệm vụ tự động mà không cần con người can thiệp sâu. Về mặt kỹ thuật, OpenClaw đóng vai trò cầu nối giữa những mô hình AI mạnh mẽ hiện nay như Anthropic Claude hay OpenAI GPT với nhiệm vụ thực tế mà con người thực sự muốn AI thực hiện. Sau khi thiết lập tác nhân trên máy tính hoặc thông qua nhà cung cấp ảo, người dùng có thể soạn tin văn bản hoặc tin nhắn WhatsApp đến AI, hướng dẫn nó thực hiện nhiệm vụ khác nhau không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Dự án do kỹ sư Peter Steinberger phát triển vào tháng 11/2025, ban đầu có tên Clawdbot. Theo Jensen Huang, Nvidia đã hợp tác với Steinberger để phát triển NemoClaw, dù người này hiện đã đầu quân cho OpenAI.

Một trong những thị trường lớn nhất của OpenClaw của Trung Quốc, khi hàng nghìn người tự cài AI này trên máy hoặc xếp hàng dài tham dự sự kiện để trải nghiệm. Dù vậy, cơn sốt nhanh chóng đảo chiều khi xuất hiện các cảnh báo bảo mật từ chính quyền, trường học và chuyên gia nước này.

Theo Bloomberg, ngày 10/3, Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT/CC) khuyến cáo việc cài đặt và sử dụng OpenClaw không đúng cách có thể khiến người dùng gặp rủi ro an ninh mạng. Cùng ngày, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cảnh báo cấu hình OpenClaw mặc định hoặc không chính xác có thể khiến hệ thống dễ bị tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu. Ngày 13/3, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc khởi xướng sáng kiến phát triển tiêu chuẩn cho các tác nhân "móng vuốt" như OpenClaw với mục tiêu "giải quyết các quy trình ra quyết định thiếu minh bạch" của chúng.

Theo Tom's Hardware, việc mở rộng khả năng của tác nhân có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động ngoài ý muốn. OpenClaw cũng yêu cầu quyền truy cập thiết bị cấp cao để thực hiện một số tác vụ tự động và có thể làm tăng nguy cơ truy cập hệ thống trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.

Xây dựng nền tảng tác nhân AI cấp doanh nghiệp trở thành xu hướng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Hồi tháng 2, OpenAI ra mắt Frontier, nền tảng mở hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và quản lý AI Agent. Cuối năm ngoái, công ty nghiên cứu Gartner dự đoán nền tảng quản trị cho tác nhân AI sẽ là cơ sở hạ tầng quan trọng và cần thiết giúp doanh nghiệp áp dụng công nghệ AI nhanh chóng.

CPU Vera của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Tại GTC 2026, Nvidia cũng ra mắt CPU Vera mới với hiệu suất gấp đôi và tốc độ nhanh hơn 50% so với CPU vận hành trên siêu máy tính truyền thống hiện nay. Công ty cho biết CPU mới được xây dựng cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo dựa trên tác nhân và học tăng cường (reinforcement learning), cho phép doanh nghiệp tạo "nhà máy AI" có khả năng mở rộng trí tuệ nhân tạo tác nhân trên quy mô lớn, cung cấp hiệu năng đơn luồng và băng thông cao trên mỗi lõi.

Nvidia dự kiến các đơn đặt hàng chip AI Blackwell và sắp tới là Vera Rubin sẽ đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2027. Theo ông Huang, nhu cầu "đang bùng nổ" từ cả tập đoàn lớn và công ty khởi nghiệp. Trước đó, hãng đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ USD từ hai loại chip này.

Vera Rubin sẽ có mặt trên thị trường cuối năm nay. Hệ thống được cấu thành từ 1,3 triệu linh kiện, mang lại hiệu năng trên mỗi watt cao gấp 10 lần so với chip tiền nhiệm Grace Blackwell. Theo CNBC, đây được xem là bước phát triển đáng kể, khi mức tiêu thụ năng lượng là một trong những vấn đề nan giải đối với việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại sự kiện, ông Huang đã công bố bộ xử lý ngôn ngữ (LPU) Groq 3, chip đầu tiên dùng công nghệ của Groq - startup bán dẫn được công ty thâu tóm với giá 20 tỷ USD cuối năm ngoái. Dự kiến, sản phẩm xuất xưởng vào quý III/2026.

Nvidia Groq 3 có các lõi tối ưu hóa để tăng tốc GPU. Một giá đỡ Groq 3 LPX sẽ chứa 256 LPU, được thiết kế để đặt cạnh hệ thống Vera Rubin dạng khung lớn, có thể tăng hiệu suất token trên mỗi watt của GPU mới lên gấp 35 lần. "Chúng tôi hợp nhất hai bộ xử lý có sự khác biệt rất lớn, một dành cho thông lượng cao, một dành cho độ trễ thấp", Huang cho biết. "Tất nhiên, điều đó chưa thay đổi thực tế chúng ta cần rất nhiều bộ nhớ. Vì vậy, cách của chúng tôi là bổ sung rất nhiều chip Groq, qua đó giúp mở rộng dung lượng bộ nhớ".

Cũng tại sự kiện, Nvidia giới thiệu DLSS 5 với mục tiêu mang đến chất lượng hình ảnh chân thực khi trải nghiệm game thông qua sức mạnh AI. Công ty cho biết nó được huấn luyện để "hiểu" các đặc điểm từ hình ảnh game, như nhân vật, chất liệu vải, làn da trong suốt và hệ thống chiếu sáng môi trường bằng cách phân tích một khung hình duy nhất. Sau đó, DLSS 5 tạo ra hình ảnh được nâng cấp độ phân giải, mang đến khả năng kết xuất thần kinh thời gian thực, "truyền tải ánh sáng và vật liệu chân thực như ảnh chụp vào từng pixel".

DLSS 5 có mặt trên thị trường vào mùa thu năm nay với các đối tác Bethesda, Capcom, Ubisoft và Warner Bros Games. Một số game đầu tiên sẽ được áp dụng công nghệ mới là Assassin's Creed Shadows, Resident Evil: Requiem, Starfield hay The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Bảo Lâm tổng hợp