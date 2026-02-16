Cha đẻ Clawdbot đầu quân cho OpenAI

Peter Steinberger, người sáng lập OpenClaw (Clawdbot), sẽ gia nhập OpenAI, được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển các tác nhân AI mới.

"Peter Steinberger sẽ gia nhập OpenAI để dẫn dắt thế hệ trợ lý cá nhân tiếp theo", Sam Altman, CEO OpenAI đăng trên X cá nhân sáng 16/2.

Peter Steinberger, lập trình viên người Áo từng có nhiều sản phẩm gây chú ý như PSPDFKit, bộ công cụ mạnh mẽ chuyên về xử lý tài liệu PDF. Đầu năm 2026, Steinberger nổi danh toàn cầu với dự án OpenClaw, hay tên trước đó là Clawdbot và Moltbot. Đây là tác nhân AI mã nguồn mở có thể chạy trên máy tính người dùng và hoạt động trên các ứng dụng chat, để thực hiện tự động nhiều công việc thay cho con người.

"Ông ấy là một thiên tài với rất nhiều ý tưởng tuyệt vời về tương lai của các trợ lý thông minh tương tác với nhau, để thực hiện những việc rất hữu ích cho con người", Altman nhận xét về Steinberger trong bài đăng.

Trên trang cá nhân, Steinberger xác nhận thông tin trên. "Tôi tham gia OpenAI để mang các tác nhân đến với mọi người", ông nói.

"Tôi là một người thích xây dựng. Điều tôi muốn là thay đổi thế giới, chứ không phải xây dựng một công ty lớn, và hợp tác với OpenAI là cách nhanh nhất để hiện thực hóa điều đó", ông nói thêm.

Peter Steinberger (áo đen) trong bức ảnh ông đăng trên blog, thông báo về việc gia nhập OpenAI. Ảnh: Peter Steinberger

OpenClaw của Steinberger ra đời tháng 11/2025 với tên gọi ban đầu Clawdbot, sau đó phải đổi tên vì bị cho là dễ gây nhầm lẫn với "Claude" của Anthropic. Sản phẩm mã nguồn mở này sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ khả năng tự động hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra quyết định và hành động thay mặt người dùng mà không cần sự hướng dẫn liên tục của con người.

Từ nền tảng của OpenClaw, các tác nhân AI thậm chí còn tạo Moltbook, một mạng xã hội của riêng các tác nhân giao tiếp với nhau mà không có sự tham gia của con người. OpenClaw cũng nổi tiếng ở Trung Quốc khi có thể được kết hợp với các mô hình ngôn ngữ do Trung Quốc phát triển, chẳng hạn như DeepSeek, và được cấu hình để hoạt động với các ứng dụng nhắn tin thông qua các thiết lập tùy chỉnh. Tuy nhiên, sản phẩm cũng gây lo ngại về tính mở của OpenClaw và các mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng do khả năng người dùng tùy chỉnh nó theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Nhà sáng lập OpenClaw thừa nhận dự án của ông hoàn toàn có thể biến thành một công ty lớn, nhưng cho rằng điều đó "không thực sự thú vị". Đây là lý do ông quyết định gia nhập OpenAI.

Trong khi đó, OpenClaw được cả Steinberger và Sam Altman khẳng định sẽ tiếp tục tồn tại trong một tổ chức dưới dạng dự án mã nguồn mở và sẽ tiếp tục được OpenAI hỗ trợ.

"Tương lai sẽ là mô hình đa tác nhân, và việc hỗ trợ mã nguồn mở là điều quan trọng đối với chúng tôi trong bối cảnh đó", Sam Altman của OpenAI nói.

Lưu Quý