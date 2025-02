Nứt ống gió - lỗi thường gặp trên xe turbo

Chủ xe phải đi cầm chừng ở tốc độ chậm trên quãng đường 50 km vì ống turbo nứt, xe giảm công suất.

Đoàn Quý Lâm (Đà Lạt) là chủ nhân của xe Mitsubishi Triton đời 2015, phiên bản sử dụng máy tăng áp 2.5, xe đã di chuyển được gần 130.000 km. Cuối tháng 1, khi di chuyển trên cao tốc Túy Loan - La Sơn, động cơ đột nhiên rú lớn khi xe đang ở chế độ kiểm soát hành trình (cruise control), khói đen xả ra từ pô và có hiện tượng ì máy.

Lâm dừng xe ở làn khẩn cấp để kiểm tra nhưng không phát hiện các dấu hiệu cháy nổ ở khoang máy. Anh phải lái xe với tốc độ chậm trên quãng đường khoảng 50 km để có thể đến được đại lý ở Huế. Nhân viên kỹ thuật sau khi kiểm tra cho rằng bộ phận ống gió turbo (intercooler pipe) của xe bị nứt ở đoạn gần bướm ga.

Đoạn nứt trên ống gió turbo. Ảnh: Đoàn Quý Lâm

Vì không có sẵn phụ tùng dịp gần Tết, đại lý khắc phục tạm bằng cách cuốn băng keo và khuyên anh qua Tết nên thay thế càng sớm càng tốt. Đại lý Mitsubishi thực hiện miễn phí cho việc khắc phục tạm sự cố này.

Ống gió turbo là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống tăng áp của các xe có công nghệ này, là mặc định trên xe máy dầu (diesel). Về cơ bản, đây là những đường ống dẫn không khí giữa bộ tăng áp và két làm mát trung gian (intercooler), đóng vai trò lớn trong quá trình làm mát khí nạp và tối đa hóa hiệu suất của động cơ.

Chất liệu thường dùng trên ống gió turbo là cao su silicon, cao su fluorocarbon, có tính mềm dẻo. Một số ít sử dụng ống gió turbo bằng nhôm, vốn nhẹ, bền và khả năng chịu nhiệt cao hơn cao su, tuy nhiên giá thành đắt và cần phải có thợ hàn tay nghề cao để thực hiện việc lắp đặt.

Với các ống gió tubo bằng chất liệu cao su, khi sử dụng xe một thời gian, hoặc do các tác nhân môi trường bất lợi, phần cao su có thể bị lão hóa, sinh ra những vết nứt hoặc gãy, khiến ống turbo không còn kín khí.

Dấu hiệu nhận biết nứt gãy ống gió turbo như tiếng huýt sáo ở khoang máy do không khí áp suất cao thoát ra khỏi chỗ rò rỉ, xe thải khói đen từ pô do sai lệch tỷ lệ nhiên liệu/không khí làm động cơ đốt không hết nhiên liệu và đẩy ra khỏi ống xả, máy bị ì do turbo không còn hoạt động đúng chuẩn thiết kế. Nứt gãy có thể xảy ra trên thân ống turbo, hoặc ở các đoạn kết nối. Ở một số trường hợp, két làm mát trung gian cũng có thể bị rò rỉ khí.

Ống gió turbo bị nứt được khắc phục tạm bằng băng keo chịu nhiệt và cổ dê inox. Ảnh: Wtrhs

Khi ống turbo bị nứt gãy, chủ xe nên thay thế càng sớm càng tốt để giảm các hư hại đến động cơ. Trong trường hợp không thể thay thế ngay, có thể khắc phục tạm thời bằng cách vá bằng băng keo silicon chịu nhiệt ở những đoạn bị thủng, nứt trên ống turbo.

Nếu đang trên đường không có keo silicon, có thể khắc phục tạm thời bằng băng đen quấn dây diện, lưu ý cần quấn nhiều vòng, gia cố bằng dây rút hoặc cổ dê inox để tránh bục keo. Cách làm này chỉ chữa tạm thời để đi nốt quãng đường trước khi tới đại lý, không phải giải pháp lâu dài.

Do đó, trên các xe có sử dụng hệ thống turbo, chủ xe nên kiểm tra thường xuyên và đúng lịch để đảm bảo các linh kiện quan trọng vẫn hoạt động ở tình trạng tốt nhất, và thay thế các chi tiết hao mòn nếu cần thiết, nhất là trước khi thực hiện hành trình dài trong nhiều ngày. Bên cạnh đó, chủ xe có thể mua thêm các linh kiện như băng dính chịu nhiệt để có thể khắc phục nhanh sự cố khi cần thiết.

Hồ Tân