Nước mắt và sự cố ở chung kết Thượng Hải Masters

Trung QuốcHai anh em họ Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot khóc nức nở, thậm chí ngã khuỵu xuống ở lễ trao giải Thượng Hải Masters.

Lần đầu Rinderknech và Vacherot góp mặt ở chung kết Masters 1000, họ tạo nên lịch sử của hệ thống ATP khi hai người thân trong gia đình đối đầu ở trận tranh cup. Khi nhìn nhau trong buổi lễ trao giải, cả hai đều không kìm được nước mắt.

"Valentin, em họ của tôi, tình yêu của tôi. Hai anh em họ tôi mạnh mẽ hơn một", Rinderknech cố gắng phát biểu giữa những tiếng nấc nghẹn, trên sân Trung tâm hôm 11/10. "Em đã cống hiến mọi thứ, anh thật sự rất hạnh phúc cho em". Vacherot cũng không ngừng khóc khi nghe lời chúc mừng từ anh họ.

Rinderknech khóc khi phát biểu trong lễ trao giải Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Vacherot và Rinderknech cùng khép lại hành trình cổ tích tại Thượng Hải Masters vào Chủ nhật, khi Vacherot thắng người anh họ để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp. Với chiến thắng này, Vacherot trở thành nhà vô địch có thứ bậc thấp nhất trong lịch sử các giải Masters 1000. Sau giải, anh vươn từ thứ 204 thế giới lên số 40 ATP, còn Rinderknech cũng tăng 26 bậc lên số 28 thế giới.

Hai anh em Vacherot và Rinderknech cách nhau bốn tuổi, nhưng thân thiết từ nhỏ, thậm chí học chung trường đại học Texas A&M và từng tập luyện, thi đấu cùng nhau nhiều lần. Vì thế, họ càng trở nên thân thiết. Thượng Hải Masters là lần đầu hai anh em có cơ hội cổ vũ cho nhau ở các trận đấu, do Vacherot không thường được góp mặt ở các giải ATP Tour vì thứ bậc thấp.

"Tôi còn chẳng mơ được đến điều này, thật điên rồ", Vacherot chia sẻ sau trận chung kết. "Tôi rất hạnh phúc với những gì đã thể hiện suốt hai tuần qua. Dù có một người thua cuộc hôm nay, tôi nghĩ thực ra là có hai người chiến thắng, một gia đình đã chiến thắng. Đây là câu chuyện phi thường cho môn quần vợt".

Khi Vacherot phát biểu, Rinderknech mới bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi của hai tuần đấu. Anh bị chuột rút rồi ngã xuống ngay trong buổi lễ trao cup, buộc ban tổ chức phải mang ghế và nước ra hỗ trợ. Vacherot lúc này bật cười, nói với các khán giả rằng "Tôi nghĩ chúng tôi cần giúp đỡ".

Rinderknech (áo xanh) ngã xuống vì chuột rút, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt tại Thượng Hải tuần qua đã khiến nhiều tay vợt kiệt sức. Dù trận chung kết mát hơn đôi chút, Rinderknech vẫn phải điều trị chấn thương lưng, trước khi thua nhanh ở set quyết định. Dẫu sao, đây vẫn là giải đấu thành công nhất sự nghiệp của tay vợt 30 tuổi người Pháp, khi anh đánh bại một loạt tay vợt Top 20 như Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime và Daniil Medvedev.

Vy Anh