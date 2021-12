Nước mắt Aguero

Tây Ban NhaLần đầu và lần cuối Sergio Aguero khóc vì bóng đá chính là khi tiền đạo này tuyên bố treo giày hôm 15/12.

Aguero bật khóc khi thông báo quyết định giải nghệ với lý do: "Sức khoẻ của tôi là ưu tiên lớn nhất. Các bác sỹ bảo tôi phải dừng chơi bóng, vì thế, tôi rời Barca và giải nghệ". Ảnh: chụp màn hình

Aguero được biết đến là người lạc quan, luôn vui vẻ kể cả trong những thời điểm khó khăn. Anh thường là "cây hài" trong phòng thay đồ ở mọi đội bóng, từ Atletico Madrid, Man City đến tuyển Argentina. Sự tích cực của "El Kun" giúp anh được yêu mến, và vây quanh anh là rất nhiều bạn bè thân thiết trong giới, trong đó nổi tiếng là Lionel Messi. Đối thủ không ghét nổi anh. Và Aguero gần như không có "kẻ thù".

Không có một bài phát biểu dài dòng, hoa mỹ khi anh từ biệt sân Etihad hồi tháng Năm. Chỉ là những lời "cảm ơn", và pha trò, khi anh nghiêng mình lúc phát biểu rồi hài hước: "Tiếng Anh của tôi cũng được đấy chứ".

Aguero nhắc lại buổi chiều lịch sử trước Queens Park Rangers hôm 13/5/2012, và khoảnh khắc đưa bản thân vào sử sách với bàn thắng ở những giây cuối cùng để mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh nghẹt thở cho Man City trước mũi kình địch Man Utd.

Dù vậy, anh cũng không tự khen mình. "Thật ra thì hôm đó tôi đá quá chán", anh lại bông đùa. "Tôi thật sự rất tệ, cho đến lúc ghi bàn".

Nhưng một con người mà hào quang tỏa quanh anh luôn là sự tích cực, lạc quan và tếu táo trong cả những thời điểm khó khăn nhất, rốt cuộc, đã không chạy trốn được cảm xúc của bản thân. Aguero rơi nước mắt khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33, vì lý do sức khoẻ. Một vấn đề về tim ngăn anh tiếp tục chạy theo trái bóng ở sân khấu đỉnh cao, vào đúng lúc Barca cần anh nhất, sau khi Messi ra đi.

Aguero khóc khi thông báo giải nghệ

"Tôi quyết định sẽ nghỉ đá bóng", anh nói, cố gắng hết sức để không khóc lúc đó. "Đây là thời khắc khó khăn nhất của tôi. Nhưng ổn thôi. Chuyện gì đến sẽ đến".

Aguero đi đến quyết định này từ 10 ngày trước, với sự đánh giá kỹ càng của các bác sĩ tại Barca, những người luôn cố tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng thất bại: "Tôi muốn nói với các bạn: tôi đã làm mọi thứ có thể để thắp sáng hy vọng cho mình, nhưng không còn cách nào khác cả". Và nước mắt lại rơi.

Giây phút cảm động này được chứng kiến bởi hàng triệu khán giả tại quê nhà Argentina qua TV, tại Manchester, sự hiện diện của gia đình, bạn bè ở Barcelona. Những người quan trọng từng làm việc với Aguero như HLV Pep Guardiola, Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain, Xavi và một vài HLV khác cũng có mặt trong sự kiện được tổ chức gấp gáp, bất ngờ và không ai muốn nó xảy ra.

Trước đó, trong một ngày mưa ở Etihad, Guardiola đã bật khóc khi tuyên bố chia tay Aguero, quyết định mà ông mô tả là "khó khăn nhất", vì những lý do bóng đá và Man City sẽ không thể gia hạn với anh.

Cầu thủ người Argentina để lại tuổi xuân ở Etihad không chỉ dưới danh nghĩa một cầu thủ, mà còn là một kẻ chinh phục, một người đàn ông tích cực, điều mà nếu hỏi bất cứ ai ở đội bóng này, họ cũng sẽ trả lời như vậy.

Bàn thắng lịch sử của Aguero ngày 13/5/2012 Bàn thắng lịch sử của Aguero ngày 13/5/2012.

Tận hưởng bóng đá dường như là việc quá dễ với Aguero, thứ thuộc về bản năng, mà khi xét lại toàn bộ sự nghiệp, anh tạo cảm giác như chưa từng phải gồng mình lên để cố chứng tỏ điều gì. Aguero có mài giũa các kỹ năng chơi bóng. Anh nâng đẳng cấp của mình lên từng cấp bậc: từ Independiente đến tấm HC vàng Olympic, bắt cặp "thần thánh" với Diego Forlan ở Atletico, thành huyền thoại ở Man City, và để lại những dự định dang dở ở Barca. Anh cũng có thói quen nghiên cứu đối thủ, các thủ môn để nâng cao hiệu suất ghi bàn. Nhưng nó trông cũng chẳng có vẻ gì là khó nhọc hoặc cao siêu, như vốn dĩ phải thế.

Aguero sống giản dị nhất có thể, nếu ta so sánh anh với những triệu phú đá bóng thời nay. Bạn hiếm khi nghe anh nói về đời tư cho đến khi loạt phim All or Nothing của Amazon chiếu đến cảnh đó: Aguero ngồi một mình trong nhà và nói về những bộ phim mà anh xem một mình. Nghe có vẻ đáng thương? Nhưng đó là điều anh muốn, cách hay nhất để Aguero tập trung vào bóng đá.

Cuộc sống của anh thay đổi một chút khi hẹn hò với người mẫu kiêm diễn viên Sofia Caletti, nuôi một chú cún cưng, và dấn thân vào thể thao điện tử. Nhưng những buổi nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha trên Twitch cũng đơn giản và chân thực như chính Aguero ngoài đời: anh không cố khuếch trương nó khi không nói tiếng Anh - điều mà rất đông fan của anh ở Man City chờ đợi. Anh nói chuyện với Messi trên đó, nhưng cũng chỉ về những sinh hoạt đời thường.

Ngay cả trong năm cuối sự nghiệp hiện tại, sự tập trung của Aguero vào bóng đá không thuyên giảm. Khi mới tới Barca, anh vẫn cố tập hồi phục chấn thương, đến khi bác sĩ CLB gọi cho anh một cuộc điện thoại. Aguero kể: "Từ lúc đó, tôi bắt đầu bước vào một liệu trình đặc biệt, không chắc hiệu quả sau cùng. Cho đến một ngày các bác sĩ trực tiếp nói với tôi một câu ngắn gọn: 'Bó tay rồi'. Tôi đã dành thêm một vài ngày sau để suy nghĩ, cho đến khi hiểu rằng không còn hy vọng nữa".

Aguero gục xuống sân trong trận đấu Alaves hôm 31/10. Ảnh: AFP

Aguero không từ bỏ. Anh chiến đấu đến khi không thể. Lời chia tay bóng đá chấm dứt sự khắc khoải của anh về số phận bản thân, nhưng mở ra vô vàn câu hỏi khác mà anh phải giải đáp: Sau đó sẽ thế nào? Từ khu ổ chuột ở Buenos Aires đến một huyền thoại của bóng đá thế giới, anh đã nếm trải quá nhiều. Nhưng một cuộc sống không trái bóng vẫn là một thách thức với tình yêu mà anh đặt vào nó, đã biến nó thành cuộc đời mình. Từ giờ, lẽ sống của Aguero thay đổi.

Nhưng sau tất cả, anh kết thúc buổi họp báo từ biệt với một nụ cười, và lại tiếp tục bông đùa: "Bàn cuối của tôi là vào lưới Real Madrid. Không tệ, đúng không?". Và anh là vậy. Aguero đích thực không biến mất. Vầng hào quang của sự tích cực vẫn ở đó. Anh vẫn là chính anh, và sẽ luôn được nhớ đến theo cách đó.

Đỗ Hiếu (theo The Athletics)