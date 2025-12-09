Nửa năm chỉ ăn ức gà và súp lơ, tụy cô gái 25 tuổi hoại tử

Cô gái Trung Quốc kiêng hoàn toàn tinh bột và chất béo, chỉ ăn hai món luộc suốt nửa năm khiến dịch tụy bị tích tụ.

Qidian News hôm 8/12 đưa tin cô gái 25 tuổi đến điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Tây An vì đau bụng cấp tính. Các bác sĩ phát hiện cô bị viêm tụy cấp kèm theo hoại tử tụy lan rộng, suýt mất mạng sau nỗ lực giảm cân nhanh chỉ ăn duy nhất ức gà luộc và súp lơ hàng ngày trong 6 tháng, kiêng hoàn toàn carbohydrate cùng chất béo.

Ảnh minh họa: Hellochef

Các bác sĩ cho biết chế độ ăn "ít béo" này của người phụ nữ trên có thể khiến dịch tụy bị tích tụ. Khi trypsinogen được tiết ra bất thường trong tuyến tụy, nó sẽ "tự tiêu hóa chính nó" và gây ra viêm tụy cấp. Theo chuyên gia, cốt lõi của việc giảm cân lành mạnh là thâm hụt calo và chuyển hóa ổn định, chứ không phải là ăn càng ít càng tốt.

Viêm tụy cấp khá nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong ở thể nặng lên đến 30%. Bác sĩ Y học cổ truyền Hàn Quốc Jung Se-yeon cho biết thực phẩm giàu chất béo, giàu đường là gây hại nhất cho tuyến tụy. Bà cũng liệt kê 4 loại thực phẩm nên tránh gồm khoai tây chiên, các món ăn từ lòng (như lòng heo, ruột heo), thịt chế biến sẵn (thịt nguội, thịt xông khói), thịt đỏ.

Bác sĩ Jung Se-yeon cho biết thêm hút thuốc đưa nitrosamine vào cơ thể, gây hại cho tuyến tụy. Trong khi đó, rượu khiến các men tiêu hóa được kích hoạt sớm trong tế bào nang tuyến tụy, từ đó phá vỡ các tế bào tụy. Uống quá nhiều rượu trong một lần có thể dẫn đến viêm tụy cấp. Bà cũng cho hay 80% bệnh nhân viêm tụy mạn tính là những người uống rượu lâu năm. Vì vậy, để phòng tránh viêm tụy, ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta cần tránh tuyệt đối thuốc lá và rượu bia.

Bình Minh (Theo Setn)