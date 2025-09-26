Nữ vô địch Stockholm Marathon qua đời ở tuổi 30

Shewarge Alene, chân chạy Ethiopia vừa vô địch Stockholm Marathon 2025, qua đời tại một trại tập huấn ở Addis Ababa khi mới 30 tuổi.

Theo truyền thông Ethiopia, Alene cảm thấy mệt mỏi và yếu sức trong một buổi tập tại Addis Ababa hồi đầu. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ban tổ chức Stockholm Marathon sau đó xác nhận thông tin trên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của nữ VĐV.

Shewarge Alene vô địch Stockholm Marathon 2025. Ảnh: AP

Alene sinh ra ở Ethiopia nhưng chuyển tới New York từ khi còn thiếu niên để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp. Cô đã dự 26 cuộc đua marathon, giành 12 chức vô địch và 9 lần khác đứng trên bục giành huy chương. Thành tích nổi bật gần nhất của Alene là chiến thắng tại Stockholm Marathon hồi tháng 5/2025 với thời gian 2 giờ 30 phút 38 giây.

Alene đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB) khi về ba Cape Town Marathon 2023 với 2 giờ 27 phút 26 giây. Cô cũng từng gây chú ý ngay từ tuổi 17, khi xếp thứ tư cự ly marathon tại New York 2011 và nhờ đó được dự New York City Marathon cùng năm - đánh dấu lần đầu tiên cô tranh tài ở cự ly 42km.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Alene đã gây bàng hoàng cho cộng đồng điền kinh. Trên mạng xã hội, nhiều đồng đội và người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương, gọi cô là "một chiến binh thực thụ" và "nguồn cảm hứng cho các VĐV trẻ Ethiopia".

Dù hiếm gặp, các sự cố sức khỏe nghiêm trọng như ngừng tim đột ngột (sudden cardiac arrest - SCA) có thể xảy ra ở VĐV chạy bộ. Theo Pubmed, trong khoảng 10 triệu người tham gia marathon hay half marathon, vẫn có những trường hợp bị đột tử liên quan đến tim mạch.

Một khảo sát gần đây từ Mỹ cho biết trung bình 0,6 trường hợp ngừng tim trên 100.000 VĐV hoàn thành marathon xảy ra mỗi năm, tỷ lệ tương đương nhiều năm trước đây. Nhưng ngày nay, tỷ lệ tử vong đã giảm mạnh nhờ các giải chạy đều cải thiện hệ thống cấp cứu.

Nguyên nhân thường gặp của những sự cố này là bệnh mạch vành (coronary artery disease), tổn thương cấu trúc tim chưa phát hiện hoặc rối loạn điện tim tiềm ẩn. Trong các trường hợp được ghi nhận, việc xảy ra ngừng tim thường ở giai đoạn cuối của cuộc đua, khi tim và cơ bị áp lực quá lớn.

Hồng Duy tổng hợp