Nữ VĐV marathon Mỹ tố bị cắt tài trợ vì mang thai

MỹEmma Bates cho biết bị hãng dinh dưỡng UCAN chấm dứt hợp đồng sau khi thông báo mang thai, nhưng doanh nghiệp khẳng định quyết định đã được đưa ra từ trước đó.

Lần đầu tiên sau 4 năm, Emma sẽ không dự Boston Marathon. Chân chạy 33 tuổi, từng hai lần là VĐV nữ Mỹ có thành tích tốt nhất giải, quyết định tạm dừng thi đấu để lập gia đình. Tuy nhiên, theo Bates, lựa chọn này đã khiến cô mất một hợp đồng tài trợ.

Emma Bates về nhì tại Chicago Marathon 2021. Ảnh: AP

Hôm 24/3, Bates đăng video trên Instagram, chia sẻ các sản phẩm dinh dưỡng cô sử dụng trong thai kỳ. Trong đó, cô nhắc đến nhà tài trợ cũ UCAN Nutrition và cho biết bị công ty này chấm dứt hợp tác sau khi thông báo mang thai.

"Khi hãng cung cấp dinh dưỡng cho tôi ngừng hợp tác vì tôi mang thai", Bates nói trong video, trước khi cho biết cô đang thử nhiều loại gel năng lượng khác nhau và muốn chia sẻ lựa chọn yêu thích.

Bates gắn bó với thương hiệu dinh dưỡng thể thao có trụ sở tại Connecticut gần bốn năm, giai đoạn cô đạt nhiều thành tích đáng chú ý, trong đó có hai lần vào top 5 tại Boston và Chicago Marathon. Năm 2023, cô hoàn thành Boston Marathon với thời gian 2 giờ 22 phút 10 giây - thành tích tốt thứ hai lịch sử đối với một nữ VĐV Mỹ trên đường chạy này.

Đầu tháng 3, Bates thông báo mang thai, tiết lộ cô phát hiện tin vui một ngày sau khi kết thúc Valencia Marathon 2025 hồi tháng 12, nơi cô xếp thứ 13 với thành tích 2 giờ 25 phút 51 giây.

Luật pháp tại Mỹ không thống nhất về bảo vệ lao động mang thai, đặc biệt với các hợp đồng dạng độc lập như VĐV hay ngôi sao mạng xã hội. Tại bang Connecticut, các quy định lao động không áp dụng cho VĐV nhận tài trợ.

Khi được Canadian Running hỏi về vụ việc, đại diện UCAN Nutrition cho biết quyết định thôi hợp tác với Bates được đưa ra từ tháng 9/2025, trước khi công ty biết cô mang thai. "Chúng tôi đã đề xuất tiếp tục làm việc theo một thỏa thuận mới, nhưng Emma không lựa chọn phương án này", người phát ngôn nói.

UCAN là công ty dinh dưỡng thể thao tập trung vào các sản phẩm carbohydrate giải phóng chậm, giúp cung cấp năng lượng ổn định. Theo giới thiệu, hãng vẫn tài trợ cho một số VĐV marathon Mỹ khác, trong đó có Sara Hall - người cũng là mẹ của 4 con.

Đại diện UCAN cho biết doanh nghiệp vẫn cam kết hỗ trợ VĐV ở mọi giai đoạn cuộc sống, bao gồm cả thời kỳ mang thai và làm mẹ.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)