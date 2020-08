Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, thuộc nhóm thí sinh có thành tích học tập tốt nhất của vòng sơ tuyển. Cô đạt điểm thi TOEFL IBT 107/120. Sau khi tốt nghiệp THPT American International School (TP HCM), cô trúng tuyển ba trường ở Mỹ: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Cô chọn theo học tại Hult International Business School với học bổng trị giá 20.000 USD một năm. Trường cô được xếp hạng 44 trong top trường giáo dục kinh tế tốt nhất thế giới, hạng 23 các trường kinh tế tốt nhất ở Mỹ (Economist Intelligence Unit bình chọn).