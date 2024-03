Nữ runner thắng giải trail gần một tháng sau tai nạn

Hà NộiGần một tháng sau khi gặp tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Phương Liên về nhất cự ly 32km nữ ở sự kiện Breaking PCCC sáng 10/3.

Phương Liên không may gặp tai nạn vào mùng 5 Tết Giáp Thìn. Cô bị đập mặt và đầu gối xuống đường. Khi ấy, bác sĩ và bạn bè khuyên cô nghỉ chạy một thời gian. Nữ runner sinh năm 1988 lo lắng bản thân không kịp bình phục thể tham dự giải vô địch quốc gia vào cuối tháng Ba, khi cô lần đầu đăng ký chạy cự ly full marathon.

Phương Liên trên đường chạy cự ly 32km ở sự kiện Breaking PCCC sáng 10/3. Ảnh: VUT

"Mắt trái tôi bị tụ máu do va chạm với mặt đường, nhìn còn không rõ. Đầu gối cũng bị thương, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến xương. Tuy nhiên, vì vết đau ở đầu gối, đi lại cũng khó khăn chứ chưa nói đến chạy. Khi ấy, tôi nghĩ nếu nghỉ một tháng không tập luyện, chắc kế hoạch lần đầu chạy marathon ở Phú Yên đổ bể. Sau hai tuần, tôi bắt đầu chạy nhẹ trở lại vì quá nhớ cảm giác này và cũng sốt ruột, dù bác sĩ khuyên nghỉ lâu hơn để không làm rách vết thương đang lên da non", Phương Liên kể lại.

Vào khoảng ngày 27/2, trong thời gian chờ bình phục vết thương, runner này tình cờ thấy thông tin về sự kiện Breaking PCCC do nhóm Vietnam Ultra Trail (VUT) tổ chức tại núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội ngày 10/3. Khi ấy, cô rất phân vân, không chắc bản thân có thể khỏi chấn thương trong vòng 10 ngày để tham dự. Phương Liên mới tập chạy trail một tháng trước đó, và từng tham dự giải Vietnam Trail Marathon hồi tháng Hai. Một tuần trước khi sự kiện diễn ra, cô chạy thử một vòng cung đường và đạt thành tích 1 giờ 53 phút. Từ đó, nữ runner xác định bản thân có thể hoàn thành quãng đường 32km, nhưng không nghĩ đạt thành tích cao.

Phương Liên thừa nhận bản thân liều lĩnh, bởi quãng đường 32km dài hơn tích lũy của cô. Trước đó, runner này chưa từng chạy hai vòng cung PCCC. Quãng đường chạy road dài nhất của cô cũng mới đạt 30 km. Dẫu vậy, runner Hà Nội 36 tuổi không kỳ vọng quá lớn. Cô xem đây là dịp thử thách bản thân và quãng đường như một bài long run dài hơn thường lệ để chuẩn bị cho giải đấu tới. Phương Liên cũng hy vọng được gặp, học hỏi kinh nghiệm từ các VĐV chạy trail có tiếng tại sự kiện.

"Nghĩ như thế, nhưng quan điểm của tôi là khi vào giải, luôn phải nỗ lực hết sức. Khi chạy hết một vòng cùng đường, ban tổ chức báo tôi đang ở vị trí thứ hai cự ly của mình. Điều đó càng tiếp thêm động lực để tôi vươn lên dẫn đầu và giữ vị trí đó cho đến khi cuộc đua kết thúc", cô kể lại.

Phương Liên trong khoảnh khắc về nhất Breaking PCCC ngày 10/3. Ảnh: VUT

Chung cuộc, Phương Liên về đích sau 3 giờ 25 phút, lập kỷ lục mới cho bản thân. Thành tích một vòng của cô là 1 giờ 40 phút, nhanh hơn trước đó một tuần. Dù kết quả này chưa thể phá kỷ lục cự ly 32km của cung PCCC (3 giờ 17 phút), Phương Liên nói bản thân tự hào và được tiếp thêm sự tự tin cho những giải đấu tiếp theo.

Ở sự kiện Breaking PCCC, ba nội dung còn lại đều chứng kiến kỷ lục mới được lập. Ở cự ly 32km nam, runner sinh năm 1987 Nguyễn Xuân Tứ về nhất sau 2 giờ 30 phút, lập kỷ lục mới. Anh cho biết bản thân chưa bao giờ chạy hai vòng cung PCCC và tham dự vì muốn đánh giá sức của bản thân chứ không nghĩ đến việc tranh giải.

Ở nội dung 16km nam, runner Nguyễn Đình Tuấn về nhất, lập kỷ lục mới 1 giờ 5 phút (tương đương pace 4'05). Ở nội dung cho nữ, runner Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng lập kỷ lục mới 1 giờ 21 phút (pace 5'05).

"Đây là sự kiện ý nghĩa, giúp cộng đồng chạy trail chuẩn bị cho nhiều giải đấu sắp tới. Thành tích ở sự kiện này sẽ là cơ sở để mọi người chọn lựa những cự ly thích hợp để thi đấu ở các giải tới", runner Xuân Tứ nhận xét.

Theo ghi nhận của VUT, có hơn 350 người lớn và trẻ em tham gia sự kiện. Breaking PCCC có tổ chức nội dung cho trẻ em với chiều dài cung đường 6km. Theo anh Đặng Quang Huy, thành viên ban tổ chức sự kiện, có khoảng 70% người tham dự đạt kỷ lục cá nhân mới.

Quỳnh Chi