Nữ runner Cần Thơ chinh phục marathon 15 năm sau ca mổ tim

Cần ThơVượt qua tự ti sau ca mổ tim năm 15 tuổi, Lâm Kiều Yến chinh phục full marathon và biến chạy bộ thành cách khám phá những vùng đất mới.

Năm 2008, khi đang học lớp 9, Lâm Kiều Yến bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh sau một lần đi khám vì đau bụng. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho thấy cô bị thông liên nhĩ, phải chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Dược để phẫu thuật hở vào đầu năm 2009. Ca mổ giúp Yến ổn định sức khỏe, song cũng đặt lên cô gái tuổi thiếu niên một nỗi sợ vô hình. Cô không dám vận động mạnh, e dè trước những hoạt động thể chất.

Lâm Kiều Yến tham gia giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

"Bác sĩ không yêu cầu tôi phải kiêng vận động mạnh. Nhưng mọi người trong gia đình thường can ngăn mỗi khi tôi muốn chơi thể thao. Điều này vô tình tạo ra nỗi sợ bên trong tôi. Chỉ cần vận động mạnh một chút là tôi sẽ thở dốc, đôi khi tim đập nhanh bất thường vì hồi hộp", Kiều Yến chia sẻ.

Nhiều năm sau phẫu thuật, Yến chỉ dám vận động ở mức nhẹ nhàng, tránh xa những môn thể thao cần nhiều sức lực. Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi ngân hàng PVcomBank Cần Thơ, nơi Yên làm việc, khuyến khích nhân viên tham gia giải Cà Mau Marathon. Ban đầu Yến chỉ định đăng ký cự ly 5 km để biết cảm giác tham gia giải chạy. Nhưng quyết định ấy đã mở ra cho cô một thế giới hoàn toàn mới.

Sau khi hoàn thành 5km ở Cà Mau, Yến bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn. Mỗi buổi tối sau giờ làm, cô duy trì quãng chạy 5-10 km. Cô gái sinh năm 1994 cũng gia nhập Team Hợp Lực - CLB chạy đầu tiên và lớn nhất Cần Thơ - để tìm bạn cùng chạy.

Tại đây, Yến ngạc nhiên khi thấy một cộng đồng đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề, cùng nhau chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành thử thách. Mọi người dành cho nhau những lời động viên và sự hỗ trợ nhiệt tình, đáng kể nhất là từ đội ngũ hậu cần.

Nhờ bệ phóng đó, chỉ vài tháng sau, Yến thử sức ở cự ly 10km, rồi hoàn thành bán marathon 21km tại Đồng Tháp. Cuối năm 2024, sau hai năm kiên trì, Yến chinh phục cự ly full marathon ngay tại quê nhà Cần Thơ. Đây là cột mốc đáng tự hào với cô gái từng phải mổ tim, vì chỉ dưới 0,1% dân số toàn cầu từng hoàn thành cự ly này.

"Điều khiến tôi nhớ nhất ở những lần chạy giải đầu tiên đó là ngay sau khi tham gia, tôi phải xỏ giày cao gót đến văn phòng đi làm. Chân mỏi, cơ nhức khiến di chuyển bình thường đã khó khăn, huống chi là đi giày cao gót. Một số đồng nghiệp chú ý, có người trêu đùa, có người hỏi thăm", Yến kể lại.

Kiều Yến chạy 21km tại VnExpress Marathon Hochiminh City Midnight đầu năm nay. Ảnh: VnExpress Marathon

Chạy bộ còn giúp Yến tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Sau những giờ làm việc căng thẳng tại ngân hàng, việc xỏ giày ra đường chạy trở thành cách để cô giải tỏa áp lực, rèn tính kiên nhẫn và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Cô nhận thấy sức bền và khả năng vận động ngày càng tốt hơn. Trong một chuyến leo núi cùng đồng nghiệp, cô trở thành người dẫn dắt cả đoàn.

Điều khiến Yến thích tham gia các giải chạy nhất là cơ hội khám phá một vùng đất mới. Cô từng tham gia các giải ở Cà Mau, Đồng Tháp, Phú Yên, TP HCM, Hà Nội..., vừa chạy vừa tận hưởng phong cảnh và văn hóa địa phương.

"Có lần chạy ở Hà Nội, tôi nghe người dân phàn nàn vì cấm đường, còn ở miền Tây, bà con thường cổ vũ rất nồng nhiệt. Mỗi nơi cho tôi một trải nghiệm khác nhau", Yến nói.

Ngày 14/9, Lâm Kiều Yến sẽ trở lại đường chạy tại VnExpress Marathon Cần Thơ. Với cô, giải đấu này có ý nghĩa khác. Cô muốn truyền tải hình ảnh của một runner trẻ tại Cần Thơ, lạc quan và mến khách.

"Nếu bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi khó khăn, hãy tìm cho mình một người đồng hành. Chỉ cần tin tưởng và bắt đầu từ những bước chạy nhỏ, bạn sẽ tự tìm thấy lý do để tiếp tục", cô gửi gắm.

Trọng Trung