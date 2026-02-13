Nữ nhân viên văn phòng lọt top runner Việt nhờ tư duy chuyên nghiệp

Là nhân viên toàn thời gian tại Microsoft, Vũ Khánh Linh vẫn lọt nhóm 15 nữ runner nhanh nhất Việt Nam nhờ đầu tư bài bản và kỷ luật của một cựu tuyển thủ.

Vũ Khánh Linh không phải cái tên xa lạ trong giới chạy bộ đường dài Việt Nam. Cô hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng marathon nữ Việt Nam (theo Vietnam’s Best Marathon). Nếu tính giới phong trào, thành tích tốt nhất của Linh (2 tiếng 52 phút 22 giây) chỉ kém Doãn Oanh (2 tiếng 47 phút 13 giây).

Điều đặc biệt là runner sinh năm 1996 đang sinh sống ở nước ngoài. Cô là chuyên viên mảng thanh toán (Marketing Payment) tại Microsoft Malaysia. Bận rộn với các con số và kế hoạch thanh toán, Linh vẫn thường xuyên về Việt Nam tham gia các giải chạy nhờ sắp xếp công việc và thời gian hợp lý.

"Tôi xem chạy bộ như một công việc bán thời gian và phân chia rạch ròi thời gian để không ảnh hưởng tới việc chính. Trong tuần, tôi gần như kín lịch. Cuối tuần, khi được nghỉ việc chính, tôi mới bay về Việt Nam để tham gia giải", Linh nói. Cô tâm niệm không được để đam mê cá nhân trở thành cái cớ để lơ là công việc.

Vũ Khánh Linh trên đường chạy VnExpress Marathon All-Star sáng 8/2. Ảnh: VnExpress Marathon

Để lịch trình không chồng chéo, cô dậy sớm hơn mỗi ngày để hoàn thành buổi tập trước khi đến văn phòng. Quá trình này lặp lại và trở thành thói quen giúp cô cân bằng áp lực cuộc sống.

Không chỉ nghiêm khắc về thời gian, Khánh Linh còn có tư duy tiếp cận marathon như một VĐV chuyên nghiệp. Cô tự tìm kiếm và thuê các chuyên gia nước ngoài để huấn luyện từ xa. Mỗi tháng, nữ runner chi khoảng 3 triệu đồng cho một HLV ở Nhật Bản để hướng dẫn tích lũy khối lượng (mileage) và thêm 5 triệu đồng cho một HLV ở Anh để rèn các bài tốc độ.

Cộng với chi phí trang phục, dinh dưỡng, vé máy bay di chuyển giữa các nước, mỗi tháng Linh đầu tư gần 20 triệu đồng cho chạy bộ. Bù lại, việc thường xuyên đứng bục tại các giải đấu giúp cô có nguồn thu nhập từ tiền thưởng để tái đầu tư cho đam mê.

Tư duy "tìm đúng thầy, làm đúng việc" này được hình thành từ nền tảng của một cựu tuyển thủ điền kinh. Linh bắt đầu chạy bộ từ năm cấp 2, từng được tuyển vào đội tuyển điền kinh TP HCM và tập cùng lứa với "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh ở nội dung tiếp sức 4x100m.

Khánh Linh (số bib 90069) cùng Anh Khôi, Hồng Lệ, Thu Hằng và Minh Hồng check-in trước expo VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm 18 tuổi, cô giành huy chương vàng Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á. Tấm huy chương ấy giúp cô được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục thể thao TP HCM, nhưng cũng khiến cô trăn trở về tương lai. Năm 2016, khi mới 20 tuổi, Linh quyết định giã từ đường chạy chuyên nghiệp để tìm lối đi mới.

Dùng tiền tích cóp, Linh sang Singapore học ngành Quản trị Nhà hàng & Khách sạn, bắt đầu lại từ con số 0. "Có lúc, tôi dằn vặt về việc rời bỏ con đường VĐV đã được các thầy vạch sẵn để ra ngoài tự bươn chải", Linh nhớ lại. Suốt 7 năm, cô gần như đoạn tuyệt với đường chạy để tập trung xây dựng sự nghiệp, cho đến khi trở thành nhân sự của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Khi cuộc sống ổn định, bản năng VĐV trỗi dậy nhờ sự cổ vũ của một người bạn. Linh quay lại đường đua, nhưng lần này ở cự ly marathon (42km) - một thái cực hoàn toàn trái ngược với cự ly ngắn cô từng tập luyện. Nếu cự ly ngắn đòi hỏi sự bùng nổ tức thì, thì marathon là cuộc chiến của sự bền bỉ và kiểm soát tâm lý.

"Ngày xưa tập chạy ngắn, khởi động 400m tôi đã thấy mệt và chán. Giờ đây, chạy liên tục 3-4 giờ đồng hồ lại mang đến sự phấn khích khó tả", Linh so sánh. Cô gọi đó là sự chuyển dịch từ áp lực thi đấu sang tận hưởng niềm vui và đối thoại với bản thân.

Áp dụng kỷ luật của thể thao đỉnh cao vào marathon phong trào, cùng sự hướng dẫn của các HLV ngoại, Linh thăng tiến thần tốc. Tháng 8/2023, khi tham gia VnExpress Marathon Nha Trang, cô hoàn thành 42 km với thời gian 3 tiếng 50 phút 47 giây. Nhưng chỉ ba tháng sau, cô đã rút ngắn thành tích xuống còn 3 tiếng 20 phút.

Nữ runner cán đích VnExpress Marathon All-Star sau 2 tiếng 53 phút 54 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Đến cuối năm 2025, Linh gia nhập nhóm sub3 (chạy dưới 3 giờ) - cột mốc mơ ước của mọi runner phong trào. Cô duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc với chuỗi thành tích ấn tượng: 2 tiếng 56 phút tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight, 2 tiếng 59 phút tại giải Techcombank và 2 tiếng 58 phút tại VnExpress Marathon Hải Phòng chỉ trong vòng một tháng.

Đỉnh cao phong độ của nữ nhân viên Microsoft được thiết lập ngày 11/1/2026 tại Standard Chartered Taipei Charity Marathon với kỷ lục cá nhân 2 giờ 52 phút 22 giây. Mới nhất, tại VnExpress Marathon All-Star hôm 8/2, cô tiếp tục khẳng định khả năng với thông số 2 giờ 53 phút.

Chỉ trong hơn hai năm, từ mức 3 giờ 50 phút, Linh đã rút ngắn gần một giờ đồng hồ thành tích. Những con số biết nói là minh chứng cho thấy khi đam mê được dẫn đường bởi tư duy quản trị và sự đầu tư nghiêm túc, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ. Sắp tới, nữ runner sinh năm 1996 dự kiến tham gia chuyến tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản trước khi tranh tài ở VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight ngày 22/3.

Quỳnh Hương