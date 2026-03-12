'Nữ hoàng pickleball' dự PPA Tour Asia ở Hà Nội

Hà NộiTay vợt nữ số một thế giới Anna Leigh Waters lựa chọn Việt Nam cho màn ra mắt quốc tế, khi dự PPA Tour châu Á - Hanoi Cup từ 1 đến 5/4.

Đây là lần đầu tiên Waters thi đấu chính thức tại một giải đấu bên ngoài nước Mỹ. Waters đã giành 181 danh hiệu PPA, trong đó có tới 41 lần lập "hat-trick" vô địch đơn, đôi nữ và đôi nam nữ ở cùng một giải. Dù mới 19 tuổi, Waters đã sớm được làng pickleball công nhận là tay vợt nữ hay nhất mọi thời, khi đứng số một thế giới ở tất cả bảng thứ bậc đơn, đôi nữ và đôi nam nữ.

Waters mừng "Triple Crown" - vô địch đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ tại Atlanta Championships hồi tháng 5/2025. Ảnh: TDPickleball

Điểm mạnh của Waters là tốc độ di chuyển, khả năng phản xạ cực nhanh và lối đánh tấn công liên tục, khiến đối thủ khó kiểm soát nhịp độ trận đấu. Vì thế, cô gần như không có đối thủ ở nội dung đơn nữ trong nhiều năm qua. Waters đã vô địch 22 giải PPA liên tiếp ở nội dung đơn nữ và toàn thắng 49 trận chung kết từ năm 2022.

Tại Hanoi Cup, Waters sẽ thi đấu đôi nữ cùng Anna Bright và đôi nam nữ cùng Ben Johns, tay vợt nam số 1 thế giới và cũng là một huyền thoại pickleball. Sau khi kết thúc giải đấu tại Hà Nội, Waters sẽ tiếp tục đến TP HCM vào ngày 6-7/4 để tham gia các buổi huấn luyện và sự kiện biểu diễn.

Bên cạnh Waters và Johns, sự kiện mở màn PPA Asia Tour 2026 quy tụ hàng loạt tên tuổi lẫy lừng như Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Tyson McGuffin, Federico Staksrud, Tyra Black, Dylan Frazier. Những ngôi sao lớn của Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tâm hay Sophia Trần Phương Anh cũng đều góp mặt. Hệ thống đã ghi nhận gần 700 vận động viên đăng ký thi đấu - con số cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống giải của PPA Tour Asia.

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 là sự kiện PPA Tour Asia thứ ba diễn ra tại Việt Nam, sau các chặng TP HCM và Đà Nẵng năm 2025. Giải diễn ra từ 1-5/4 tại Cung Điền kinh trong nhà, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sức chứa khoảng 3.000 khán giả mỗi ngày.

Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD. Nếu ký hợp đồng với PPA Pro, vận động viên sẽ được cộng thêm từ 33-100% tiền thưởng.

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. VĐV thi đấu tại Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Các vận động viên vào đến tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 sẽ nhận số điểm lần lượt là 100, 50 và 25. Cơ chế này mở ra cơ hội cạnh tranh và hội nhập quốc tế rõ nét hơn cho các VĐV Việt Nam và châu Á.

Việc hai tay vợt nam và nữ số 1 thế giới xuất hiện tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho phong trào pickleball tại Việt Nam - môn thể thao đang phát triển mạnh trong vài năm gần đây. Sự xuất hiện của Waters và Johns cũng cho thấy pickleball Việt Nam đang dần trở thành điểm đến quan trọng với các ngôi sao, trên bản đồ của môn thể thao này.

Vy Anh