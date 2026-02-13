Nike đổi chiến lược từ tennis sang pickleball

Hãng thời trang thể thao hàng đầu Nike bắt đầu đầu tư mạnh vào các ngôi sao pickleball, thay vì dàn trải ngân sách cho các tay vợt tennis như trước.

Cách đây vài tuần, Nike chính thức bắt tay với thần đồng pickleball Anna Leigh Waters. Ngôi sao 19 tuổi được hãng thời trang Mỹ "chọn mặt gửi vàng" vì gương mặt và phong cách phù hợp cho chiến lược tài trợ những VĐV nổi bật nhất ở các môn dùng vợt.

Waters là tay vợt pickleball chuyên nghiệp đầu tiên hợp tác với Nike, đơn giản bởi cô đang được đánh giá là người hay nhất lúc này. Waters đã giành 181 danh hiệu PPA, trong đó có tới 39 lần lập "hat-trick" vô địch đơn, đôi nữ và đôi nam nữ ở cùng một giải. Dù còn rất trẻ, Waters đã sớm được làng pickleball công nhận là tay vợt nữ hay nhất mọi thời, khi đứng số một thế giới ở tất cả bảng thứ bậc đơn, đôi nữ và đôi nam nữ.

Tay vợt pickleball Anna Leigh Waters. Ảnh: PPA Tour

Sự xuất sắc của Waters giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho pickleball để làm việc, kết nối với nhiều huyền thoại tennis. Tháng 4/2025, Waters đánh cặp cùng Andre Agassi ở giải pickleball Mỹ Mở rộng tại Florida, có một trận thắng. Cả hai còn tham dự ở những đội khác nhau tại sự kiện Pickleball Slam, nơi một số cựu top 5 tennis cũng xuất hiện như Eugenie Bouchard hay James Blake.

Không chỉ là cái tên được săn đón bậc nhất trong làng pickleball, lựa chọn của Waters cũng phần nào phản ánh xu hướng thời trang quần vợt. Trước khi đến với Nike, cô gắn bó với Fila. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung khi giao kèo hết hạn năm 2025. Thương hiệu gốc Italy, Fila từng tung hoành trong làng banh nỉ, nhưng đang dần biến mất.

Tương tự, sự hiện diện của Nike cũng không quá phổ biến như xưa, nhưng khác Fila, đó là chiến lược rõ ràng của Nike: tập trung nguồn lực vào số ít tay vợt hay nhất, nổi tiếng nhất như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Naomi Osaka hay Zheng Qinwen. Nike giờ đây không còn dàn trải đầu tư như quá khứ.

Trong top 20 ATP hiện nay, có 12 tay vợt từng hoặc đang hợp tác với Nike. Còn ở làng quần vợt nữ, cả năm tay vợt đứng đầu bảng thứ bậc WTA đã và đang làm việc cùng hãng này. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi sao và tài năng trẻ đã đổi thương hiệu trong những năm gần đây, dẫn đến hiện trạng chỉ có ba tay vợt nam trong top 20 và hai tay vợt nữ trong top 5 mặc đồ Nike.

Jack Draper, số 12 thế giới, chọn nhãn hiệu Vuori từ tháng Tám năm ngoái sau khi hết hợp đồng với Nike. Được biết, đối tác mới chấp nhận trả cho Draper khoảng 5 triệu USD mỗi năm. Những ngôi sao đang lên như Ben Shelton và Joao Fonseca chuyển sang hãng thời trang On. Với Shelton, tay vợt Mỹ từng phát biểu năm 2024 rằng "không muốn bị lu mờ trong đội quân Nike".

Ngoài hai gương mặt kể trên, On - thương hiệu Thụy Sĩ được hậu thuẫn bởi Roger Federer năm 2023 - còn cung cấp quần áo thi đấu cho Iga Swiatek. Chủ nhân 6 danh hiệu Grand Slam từng mặc đồ của Nike vào đầu sự nghiệp.

Cuối năm ngoái, đại diện Nike khẳng định họ vẫn dành một khoản ngân sách lớn cho mọi cấp độ, nhưng cũng hạn chế số lượng đối tác, "chọn lựa đối tác là những VĐV xuất sắc hoặc mang tính biểu tượng trên thế giới". Nike trả số tiền hậu hĩnh cho những tên tuổi lớn nhất dựa trên kết quả thi đấu và mức độ tin cậy trong quá trình hợp tác.

Sabalenka tại giải Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Họ xây dựng cấu trúc "trả lương" cho VĐV chặt chẽ, không ngần ngại dừng hỗ trợ nếu thấy không phù hợp. Theo tờ Hard Court, nhiều VĐV mất phong độ và nằm ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên bị Nike cắt khoản tiền tài trợ từ đầu năm nay, dù vẫn giữ được thỏa thuận về trang phục và một số phụ kiện khác.

Nhiều người đã rời Nike trong vài năm qua, gồm cả những người từng giành Grand Slam như Marketa Vondrousova khi nhà vô địch Wimbledon 2023 không được gia hạn hợp đồng. Tương tự là Sloane Stephens, tay vợt lên ngôi Mỹ Mở rộng 2017. Trong lần trả lời phỏng vấn năm 2023, Stephens từng phát biểu: "Nếu bạn ở những công ty như Nike, bạn phải là số một như Lebron James. Nếu không, hình ảnh của bạn khó xuất hiện thường xuyên trước công chúng".

Đồng quan điểm với Stephens là tay vợt nam Frances Tiafoe: "Thay vì mờ nhạt trong số những gương mặt của Nike, bạn có thể là gương mặt hàng đầu ở nơi khác". Tiafoe bắt đầu làm việc với Lululemon từ tháng 1/2025 sau khi thỏa thuận cùng Nike hết hiệu lực.

Với sự thống trị của Sinner, Alcaraz ở quần vợt nam và phần nào là Sabalenka ở quần vợt nữ, Nike vẫn là thế lực lớn. Việc sở hữu những tên tuổi khổng lồ giúp họ kiểm soát thị trường lớn, ổn định. Ví dụ như thời điểm Mỹ Mở rộng diễn ra, bộ trang phục được thiết kế riêng cho Sabalenka được trưng bày nổi bật tại những cửa hàng Nike lớn nhất ở New York.

Đó cũng chính là mục tiêu Nike hướng đến khi tấn công vào thị trường pickleball với ngôi sao Waters. Những nét tương đồng về thời trang quần vợt và pickleball là cơ sở để Nike đặt kỳ vọng lớn vào sự bùng nổ trong việc mở rộng danh mục đầu tư.

Vy Anh