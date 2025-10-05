Với tài năng và số danh hiệu vượt trội, tay vợt Ben Johns không chỉ thống trị pickleball thế giới, mà còn thay đổi bộ mặt của môn thể thao này.

Ben Johns - biểu tượng toàn cầu của pickleball Ben Johns - tay vợt pickleball vĩ đại nhất lịch sử.

Ở nhiều môn thể thao, thế giới vẫn còn tranh cãi xem người vĩ đại nhất là ai. Tuy nhiên, ở pickleball chỉ có một. Đó là Ben Johns, người có tới 21 lần sưu tập đủ Triple Crown - vô địch ở cả ba nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ trong cùng một sự kiện. Trên thế giới, chỉ có đúng một tay vợt khác có thể vô địch ba nội dung trong cùng một giải đấu, đó là Tyson McGuffin với vỏn vẹn một lần.

Sự thống trị vô song của Ben Johns còn được thể hiện ở chuỗi 108 chiến thắng liên tiếp ở nội dung đơn nam, cùng 123 danh hiệu PPA. Cùng với đồng đội Anna Leigh Waters, tay vợt 26 tuổi còn thiết lập kỷ lục vô địch đôi nam nữ ở 16 giải đấu liên tiếp.

Điều khiến Ben Johns thực sự đặc biệt chính là bộ kỹ năng của anh. Lối chơi của anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế, giữa tấn công và kiên nhẫn. Ben Johns là người tiên phong cho nhiều cú đánh mà nay đã trở thành chuẩn mực ở pickleball chuyên nghiệp.

Vy Anh