'Nữ hoàng băng' Leerdam phá một kỷ lục đấu giá của Ronaldo

Bộ đồ thi đấu mà Jutta Leerdam mặc khi giành HC vàng Olympic mùa Đông 2026 được bán với giá 170.000 bảng, phá kỷ lục trước đó thuộc về Cristiano Ronaldo trên nền tảng MatchWornShirt.

Bộ đồ thi đấu màu cam của Leerdam được phát giá khởi điểm 11.400 USD trước khi tăng vọt lên 170.000 bảng (gần 230.000 USD) chỉ trong vài giờ, trở thành món đồ thể thao đắt nhất từng được giao dịch trên nền tảng MatchWornShirt.

Kỷ lục cũ là chiếc áo đấu Cristiano Ronaldo mặc trong trận Bồ Đào Nha gặp Hungary năm 2025, được bán với giá gần 75.000 USD.

Bộ đồ thi đấu mà Jutta Leerdam mặc khi giành HC vàng Olympic mùa Đông 2026 được bán với giá kỷ lục. Ảnh: Sun

Ông Tijmen Zonderwijk, đồng sáng lập MatchWornShirt, cho biết mức giá gần gần 230.000 USD cho một món đồ đơn lẻ là phi thường. Theo ông, tổng số tiền thu được từ các vật phẩm của Olympic mùa Đông năm nay sẽ tạo nguồn hỗ trợ đáng kể cho nhiều CLB thể thao Hà Lan.

Toàn bộ số tiền từ các vật phẩm đấu giá của đoàn thể thao Hà Lan dự Olympic mùa Đông 2026 sẽ được chuyển về những CLB nơi các VĐV bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ.

Tại CLB IJsvereniging Pijnacker - nơi Leerdam tập luyện thời niên thiếu, ban lãnh đạo rất phấn khởi trước vụ đấu giá kỷ lục này. Chủ tịch Johan van Dam cam kết CLB sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng khoản tiền ý nghĩa này.

Trong khi đó, thành viên phụ trách mảng thanh thiếu niên Jacqueline van Winden khẳng định khoản đóng góp có ý nghĩa lớn, giúp nhiều trẻ em hơn được trải nghiệm môn trượt băng.

Leerdam gây ấn tượng mạnh tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 khi giành HC vàng nội dung 1.000 m, đồng thời phá kỷ lục Thế vận hội. Hình ảnh cô bật khóc sau chiến thắng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất giải đấu tại Italy.

Leerdam, 27 tuổi, thi đấu trượt băng tốc độ chuyên nghiệp từ năm 2018, đến nay giành một HC vàng, hai bạc ở Olympic, cùng 5 chức vô địch thế giới. Báo Australia Fox Sports gọi cô là "Nữ hoàng băng", còn thông tấn Reuters ví cô như "Nữ hoàng mạng xã hội".

Hình ảnh của Leerdam càng được chú ý khi cô công khai mối quan hệ với Youtuber lấn sân quyền Anh Jake Paul vào năm 2023. Sự xuất hiện của Paul trên khán đài tại Milan giúp trượt băng tốc độ thu hút lượng chú ý chưa từng có, dù cũng kéo theo không ít tranh cãi ngoài chuyên môn.

Hồng Duy (theo The Sun)