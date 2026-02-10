Jake Paul òa khóc khi hôn thê phá kỷ lục Olympic

ItalyVõ sĩ kiêm Youtuber Jake Paul xúc động, chứng kiến Jutta Leerdam giành HC vàng 1.000m nữ trượt băng tốc độ và phá kỷ lục tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026.

Tại sân trượt băng Milano tối 9/2, Femke Kok phá kỷ lục ở lượt trượt áp chót với thành tích 1 phút 12 giây 59 để tạm thời vươn lên dẫn đầu. Nhưng ở lượt quyết định, Leerdam làm nên lịch sử khi thiết lập kỷ lục Olympic mới với 1 phút 12 giây 31 và vượt qua người đồng hương trong cuộc đua giành HC vàng. Nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2022 Takagi Miho (Nhật Bản) giành HC đồng với thời gian 1 phút 13 giây 95.

Chứng kiến Kok lập kỷ lục mới, Leerdam bước vào lượt trượt cuối với áp lực lớn nhưng cũng có mục tiêu rõ ràng. "Tôi biết sẽ rất khó, vì Femke đã trượt quá xuất sắc", VĐV 27 tuổi kể. "Tôi tự nhủ rằng mình còn cả cuộc đời để hồi phục sau cuộc đua này. Không được phép hối tiếc, vì tôi đã chiến đấu quá lâu cho khoảnh khắc này".

Vượt qua Takagi ở vạch đích, Leerdam lập tức kiệt sức và chưa kịp cảm nhận trọn vẹn chiến thắng. "Tôi không thể tin nổi, nhưng cũng mệt đến mức không đứng vững, không nhìn rõ được gì", cô kể lại.

Chỉ khi thấy bảng điện tử hiện màu xanh bên cạnh tên cô, Leerdam mới chắc chắn đã giành HC vàng Olympic. "Khoảnh khắc đó cứ như một giấc mơ thành hiện thực", tuyển thủ Hà Lan nói trong nước mắt.

Trên khán đài, Paul khóc òa khi chứng kiến hôn thê làm nên lịch sử. Võ sĩ kiêm Youtuber người Mỹ cũng gửi lời chúc trên mạng xã hội: "Anh không thể ngừng khóc. Em đã làm được rồi, tình yêu của tôi. Huy chương vàng Olympic. Chúa thật vĩ đại và em cũng vậy. Chúng ta vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc thể thao quan trọng nhất lịch sử. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được anh tự hào về em như thế nào".

Jutta Leerdam - Hôn thê của Jake Paul phá kỷ lục Olympic Jake Paul bật khóc khi thấy Jutta Leerdam phá kỷ lục Olympic.

Tấm HC vàng tại Milano Cortina 2026 giúp Leerdam bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu vốn đã đồ sộ, bên cạnh sáu chức vô địch thế giới và HC bạc Olympic Bắc Kinh 2022 ở cùng cự ly. Không chỉ nổi bật trên đường băng, Leerdam còn sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi trên Instagram cùng hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng khác.

Chính độ phủ sóng đó khiến cô trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất tại Milano Cortina 2026. Tới Italy, Leerdam gần như tránh xa truyền thông truyền thống, lựa chọn giao tiếp trực tiếp với người hâm mộ qua các kênh cá nhân. Cách tiếp cận này gây không ít tranh luận trong giới báo chí Hà Lan, nhưng phản ánh rõ nét phong cách sự nghiệp của cô - luôn đi theo con đường riêng, biến áp lực và chỉ trích bên ngoài thành động lực thi đấu.

Tinh thần độc lập ấy được hun đúc từ khi còn nhỏ. Gia đình và những người thân cận cho biết Leerdam sớm bộc lộ ý chí mạnh mẽ, theo đuổi trượt băng tốc độ với sự tập trung tuyệt đối sau khi từng chơi khúc côn cầu. Cô bị cuốn hút bởi tính cá nhân của môn thể thao này, nơi kết quả được quyết định thuần túy bằng thời gian. "Đồng hồ không nói dối", Leerdam từng chia sẻ.

Trên đường băng, thành công đến rất sớm. Ở tuổi 18, cô đã vô địch trẻ thế giới, rồi nhanh chóng khẳng định vị thế trong nhóm vận động viên hàng đầu khi bước lên đấu trường đỉnh cao. Ngoài chuyên môn, Leerdam cũng được đánh giá cao khi cởi mở chia sẻ về sức khỏe sinh lý và áp lực kiểm soát cân nặng - những chủ đề từng bị xem là nhạy cảm trong thể thao đỉnh cao.

Jake Paul xúc động trên khán đài. Ảnh: AP

Hình ảnh của Leerdam càng được chú ý khi cô công khai mối quan hệ với Jake Paul vào năm 2023. Sự xuất hiện của Paul trên khán đài tại Milan giúp trượt băng tốc độ thu hút lượng chú ý chưa từng có, dù cũng kéo theo không ít tranh cãi ngoài chuyên môn.

Dẫu vậy, trong giới trượt băng, giá trị của Leerdam vẫn được đo bằng thành tích. Ngoại trừ cú ngã hiếm hoi ở vòng loại Olympic Hà Lan, cô bước vào Milano Cortina 2026 với phong độ cao, từng lập kỷ lục đường trượt tại Inzell và đánh bại chính Kok ở cự ly 1.000 m.

Giới chuyên môn cho rằng chính sự kết hợp giữa đẳng cấp chuyên môn và sức ảnh hưởng thương mại đã định hình vị thế của Leerdam trong thể thao hiện đại. Nếu thiếu thành tích, cô chỉ là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng với những chiến thắng liên tiếp, Leerdam đã góp phần định nghĩa lại hình ảnh một ngôi sao trượt băng tốc độ trong kỷ nguyên mới.

Hồng Duy tổng hợp