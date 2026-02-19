Khoảnh khắc lộ áo ngực gây bão tại Olympic mùa Đông

ItalyNữ VĐV trượt băng tốc độ Hà Lan Jutta Leerdam có thể nhận hơn 1 triệu USD từ Nike sau hình ảnh kéo khóa áo thi đấu, để lộ áo ngực thể thao tại Olympic mùa Đông 2026.

Hôm 9/2, sau khi giành HC vàng 1.000m nữ trượt băng tốc độ và phá kỷ lục Thế vận hội, Leerdam kéo khóa bộ đồ thi đấu, để lộ áo ngực thể thao màu trắng của Nike và bật khóc. Hình ảnh xúc động của cô nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên các trang báo và mạng xã hội toàn cầu, đồng thời được chia sẻ rộng rãi qua tài khoản Instagram 298 triệu người theo dõi của Nike.

Theo chuyên gia quảng cáo Frederique de Laat, nhà sáng lập Branthlete, Leerdam - hôn thê của YouTuber kiêm võ sĩ Jake Paul - có thể nhận khoản thù lao vượt mốc 1 triệu USD từ Nike sau khoảnh khắc "gây bão truyền thông" này. "Với Nike, tôi cho rằng con số có thể vượt quá một triệu USD", bà nói với báo AD (Hà Lan).

Trong khi đó, Meindert Schut, Tổng biên tập tạp chí kinh doanh Quote, ước tính Leerdam - người sở hữu khoảng 6,2 triệu người theo dõi - có thể kiếm khoảng 0,01 euro cho mỗi người theo dõi trong một bài đăng quảng cáo trên Instagram. Điều này đồng nghĩa cô có thể thu về khoảng 62.000 euro (hơn 73.000 USD) cho mỗi bài đăng có gắn thương hiệu Nike.

Không chỉ khoảnh khắc "tốc áo", những giọt nước mắt của Leerdam sau chiến thắng cũng trở thành tâm điểm. Khi lớp trang điểm lem đi vì xúc động, chuỗi bán lẻ Hema tại Hà Lan nhanh chóng tận dụng hiệu ứng đang gây sốt để quảng bá sản phẩm kẻ mắt với thông điệp: "Chống nước, ngay cả khi rơi nước mắt hạnh phúc".

Jutta Leerdam xúc động khi giành HC vàng nội dung 1.000m nữ trượt băng tốc độ tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026 ngày 9/2. Ảnh: Reuters

Sau khi tấm HC vàng 1.000m, Leerdam tiếp tục giành HC bạc nội dung 500m. Hai tấm huy chương tại Thế vận hội là câu chuyện đầy cảm hứng với VĐV 27 tuổi. Cuối tháng 12 năm ngoái, cô từng ngã ở vòng loại nội dung sở trường 1.000 m và phải chờ Ủy ban Olympic Hà Lan trao suất đặc cách.

Leerdam còn gây chú ý khi hôn phu nổi tiếng Jake Paul luôn đồng hành và cổ vũ trên khán đài. "Anh không thể ngừng khóc. Em đã làm được rồi, tình yêu của tôi. Huy chương vàng Olympic. Chúa thật vĩ đại và em cũng vậy. Chúng ta vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc thể thao quan trọng nhất lịch sử. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được anh tự hào về em như thế nào", võ sĩ kiêm Youtuber người Mỹ cũng gửi lời chúc trên mạng xã hội.

Sau khi Leerdam giành huy chương thứ hai tại Olympic mùa Đông 2026, Paul tiếp tục đăng video cả hai ăn mừng và trao nhau nụ hôn, kèm chú thích: "Đến lúc ăn mừng".

Jutta Leerdam đăng ảnh dùng bữa trên chuyên cơ khi sang Milan.

Tuy nhiên, Leerdam cũng vấp phải tranh cãi. Trước thềm Olympic, cô bị chỉ trích là "kiêu kỳ", "diva" khi chia sẻ hình ảnh di chuyển bằng chuyên cơ riêng tới Milan-Cortina, cùng cờ cổ vũ và bánh cupcake in thông điệp ủng hộ.

Cựu danh thủ Hà Lan Johan Derksen nói thẳng: "Cô ấy đã sống như triệu phú, với chuyên cơ riêng và mọi thứ. Hành xử như một diva. Nếu tôi là HLV, tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Dần dần, cả Hà Lan bắt đầu thấy khó chịu với cách cư xử của cô ấy".

Giữa những lời khen và chỉ trích, Leerdam vẫn đang là một trong những gương mặt thu hút nhất Olympic mùa Đông - không chỉ bởi tốc độ trên đường băng, mà còn ở giá trị thương mại ngày càng tăng ngoài sân đấu.

