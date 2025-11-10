Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát phải châm cứu phục hồi thần kinh

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, người bị Bàn Văn Vỹ đâm 11 nhát khi che chở đồng nghiệp và trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã xuất viện song vẫn phải điều trị phục hồi thần kinh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chiều 10/11 cho biết điều dưỡng Trang đã xuất viện vào cuối tuần trước. Dù sức khỏe tiến triển tốt, thể trạng của chị còn yếu, da xanh xao. Vụ tấn công khiến dây thần kinh bị ảnh hưởng gây liệt một bên mặt, vì vậy chị Trang phải chuyển sang bệnh viện y học cổ truyền để châm cứu. Thời gian phục hồi dự kiến còn kéo dài.

Ngày 23/10, nghi phạm Bàn Văn Vỹ đã xông vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An truy sát một nữ điều dưỡng khác. Chị Trang dũng cảm dùng chăn che chắn cho đồng nghiệp và một trẻ sơ sinh nên bị Vỹ dùng dao tấn công.

Với 11 vết đâm, trong đó có những nhát dao làm tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh và gây tràn máu màng phổi phải, chị Trang rơi vào tình trạng sốc mất máu. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực cho nữ điều dưỡng tại khoa Hồi sức ngoại khoa trong nhiều tuần.

Điều dưỡng Trang nhận bằng khen của Bộ Y tế khi đang điều trị trên giường bệnh hôm 28/10. Ảnh: Hùng Lê

Hai điều dưỡng còn lại là Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung cũng xuất viện. Chị Nhung trở lại làm việc, còn chị Hoài do ảnh hưởng tinh thần nên đang xin nghỉ phép.

Ngành y tế Nghệ An đang nghiên cứu làm hồ sơ đề nghị xem xét để điều dưỡng Trang hưởng chính sách như thương binh. Bộ trưởng Y tế đã tặng bằng khen cho tập thể khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 nhân viên y tế Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng.

Hiện nghi phạm Bàn Văn Vỹ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt để điều tra hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, ngày 23/10. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng