Nữ chủ xe thích xê dịch nói gì về VinFast VF 7?

Chị Hương Giang, người sở hữu chiếc VinFast VF 7, chia sẻ về trải nghiệm di chuyển thú vị, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng mẫu xe này.

Trước khi sử dụng chiếc VinFast VF 7, chị Hương Giang (TP Hải Phòng) là một trong những người đầu tiên sở hữu VF 8 tại Việt Nam. Trước đó, vị nữ chủ xe này từng mua dòng Lux SA2.0 của VinFast. Tuy nhiên, VF 7 lại đem đến một câu chuyện khác.

VinFast VF 7 trên đường phố. Ảnh: Giang Huy

Ngoại thất là yếu tố được chị đánh giá cao, nhờ thiết kế thể thao mang dáng vẻ dòng coupe. Xe có dải đèn LED cánh chim đặc trưng VinFast. Khoang lái tạo điểm nhấn với phối màu ghế da thời trang. "Với mình VF 7 không chỉ là chiếc xe, mà còn như tuyên ngôn về phong cách sống hiện đại của phụ nữ Việt", chị Hương Giang nói.

Trong quá trình sử dụng mẫu xe này, chị Giang đã chinh phục nhiều cung đường từ Hải Phòng đến Sapa (Lào Cai), Hòa Bình, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình. Nữ chủ xe ấn tượng với động cơ 349 mã lực, sức kéo 500 Nm, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đặc biệt khi di chuyển trên cung đường đèo dốc. Ngoài ra, các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ giúp phụ nữ cầm lái chiếc xe yên tâm hơn.

Chị Hương Giang đánh giá cao mẫu SUV của VinFast ở thiết kế cá tính. Ảnh: nhân vật cung cấp

Về chi phí sử dụng, chị Giang cho biết được hãng miễn phí sạc pin tại các trạm của VinFast, chi phí bảo dưỡng xe cũng giảm đáng kể so với xe xăng, bởi không cần thay dầu nhớt, hay bảo trì nhiều bộ phận khác. "Tính toán chi phí sử dụng xe, mỗi năm mình có thể tiết kiệm 100-150 triệu đồng tiền xăng, đủ để gia đình đi du lịch hay thực hiện nhiều dự định khác", chị nói.

Mẫu SUV điện được nữ chủ xe sử dụng trong nhiều chuyến du lịch. Ảnh: nhân vật cung cấp

Tại Việt Nam, VinFast VF 7 có ba phiên bản Eco, Plus tiêu chuẩn và Plus nâng cấp, giá lần lượt 799 triệu, 949 triệu và 999 triệu đồng. Nếu muốn tùy chọn trần kính, người dùng cần trả thêm 20 triệu đồng trên hai phiên bản Plus.

Tuấn Vũ