Noo Phước Thịnh lần đầu hát cùng Mono

Ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ song ca với Mono tại concert "Noo's Chill Night", diễn ra vào tháng 5 ở Đà Lạt.

Ngày 4/4, Noo Phước Thịnh công bố ba khách mời tham gia đêm nhạc kỷ niệm 17 năm làm nghề. Anh mời Mono vì thích năng lượng của đàn em, cho rằng sự góp mặt của gen Z sẽ tạo điểm nhấn cho show.

"Theo dõi làng nhạc, tôi ấn tượng với Mono vì hội tụ nhiều yếu tố để phát triển. Các sản phẩm của ca sĩ phù hợp xu hướng nghe nhạc của khán giả trẻ. Khi nhìn vào đàn em, tôi nhớ lại thời điểm mình mới vào nghề, cũng đầy nhiệt huyết", Noo nói.

Mono cho biết nhận lời đàn anh vì nghe nhạc của Noo Phước Thịnh từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh tên thật Nguyễn Việt Hoàng, 23 tuổi, em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, từng theo học trường Hutech, TP HCM. Tháng 8/2022, anh ra mắt album đầu tay 22, đứng đầu bảng xếp hạng nhiều nền tảng nhạc số. Hiện Mono là một trong số ca sĩ đắt show ở thị trường, có nhiều bản hit như Waiting for you, Em xinh, Chăm hoa.

Hai khách mời còn lại của đêm nhạc là Hồ Ngọc Hà, Quân A.P. Với đàn chị, Noo từng kết hợp trong nhiều ca khúc như Nỗi nhớ đầy vơi, Em đi tìm anh, Ai chung tình bằng cô đơn. Còn Quân A.P, anh quen biết gần đây, chưa từng đứng chung sân khấu.

Noo cho biết sẽ đầu tư dàn dựng các màn song ca nhằm tạo bất ngờ cho khán giả. Anh hát lại các bản hit trong sự nghiệp với bản phối mới, kết hợp một số nhạc phẩm lần đầu giới thiệu. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của show.

Nhiều ngày qua, Noo Phước Thịnh hạn chế nhận show để dành thời gian cho việc tập luyện cùng ban nhạc, vũ đoàn. Ca sĩ cho biết lúc đầu dự định chỉ làm một buổi gặp gỡ thân mật nhưng trước yêu cầu của fan, anh quyết định làm thành concert.

Lần gần nhất Noo Phước Thịnh làm liveshow là tại sân vận động thuộc Đại học Hà Nội năm 2017, hút hơn 20.000 khán giả. Ca sĩ trở lại làng nhạc giữa năm 2024, sau khủng hoảng vì chia tay mối tình nhiều năm.

"Sau va vấp, tôi hướng tới sự bình ổn, thoải mái, không để những yếu tố bên ngoài tác động nữa. Tôi nghiệm ra cách để chữa lành hay nhất là sống đúng với bản thân. Khi thấy tâm hồn được phủ đầy năng lượng tươi mới, tôi bước lên sân khấu và 'cháy' như một ngọn lửa trước khán giả", anh nói.

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 37 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ hai. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) ở Làn Sóng Xanh - giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.

