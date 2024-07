Noo Phước Thịnh: 'Tôi bình ổn hơn sau đổ vỡ tình cảm'

Dịp ra MV Đùa anh đau đấy chủ đề tình yêu, nghệ sĩ nói về đời sống cá nhân và chuyện làm nghề.

- Vì sao bốn năm qua, anh im ắng trong làng nhạc?

- Thời gian qua tôi bước vào một mối quan hệ, cố gắng vun vén, ướm vừa mình vào cuộc tình này. Và rồi tôi thấy mắc kẹt khi mọi việc xung quanh không còn như ý. Tôi bị tổn thương, buồn và nản với mọi thứ. Việc tập trung vào chuyện riêng vô tình khiến tôi quên đi âm nhạc.

Một phần khác, tôi cũng muốn dành thời gian để tìm những chất liệu mới khi làm nghề. Nếu tôi quay trở lại chỉ với nhạc ballad, dance, house, không có gì là đột phá. Tôi phải chủ động tìm cách cân bằng thế mạnh của bản thân với xu hướng hiện nay.

- Điều gì khiến anh bị khủng hoảng trong mối quan hệ yêu đương?

- Tôi là một người lý trí khi yêu, cũng gia trưởng, ghen tuông. Tuy nhiên, tôi không thể hiện điều đó cho người yêu thấy, khiến người ta hiểu lầm không có sự quan tâm. Nếu tôi tỏ ra ghen, nửa kia lại thắc mắc về việc kiểm soát cuộc sống của họ. Tôi chỉ muốn có một mối tình bình dị, không phải thách đố nhau như vậy, khiến bản thân luôn trong tình trạng trồi sụt cảm xúc như đang đi tàu lượn siêu tốc. Tôi từng tự hỏi phải chăng mình quá khó tính, cầu toàn và cách duy nhất giải thoát cho bản thân là chấm dứt mối quan hệ này.

Tôi tìm mọi cách để lấy lại tinh thần như tìm một ai đó để trò chuyện, mua những món đồ yêu thích, chơi game, học cách thiền. Cuối cùng nhờ sự động viên của những người yêu thương xung quanh, nghe lời khuyên từ họ, tôi dần lấy lại được sự cân bằng.

- Chuyện này tác động đến suy nghĩ, quan niệm về tình yêu hiện tại của anh ra sao?

- Có lẽ tôi đã nắm nhầm một bàn tay và nhận ra trong tình yêu cần có sự dung hòa, thấu hiểu, nỗ lực từ hai phía, không chỉ một cá nhân nào đó.

Tôi không phải người yêu quá nhiều, mối tình dài nhất kéo dài 5 năm, ngắn nhất hai tuần. Tôi nghĩ khi yêu chẳng cần đặt tên hay xác định cho mối quan hệ bởi không ai biết sẽ đi cạnh nhau bao lâu. Hiện tại tôi trở lại hình ảnh chàng trai độc thân, vui vẻ, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tiếp theo.

- Tình yêu ảnh hưởng đến âm nhạc của anh ra sao?

- Tình yêu cho tôi nhiều chất xúc tác, cảm xúc hơn khi thể hiện một bản nhạc. Sự vụn vỡ khiến tôi chậm lại, tập trung nghe tiếng nói bên trong mình.

Khi thực hiện MV Đùa anh đâu đấy, có nội dung về một mối quan hệ độc hại, tôi lấy những vấp ngã của bản thân trong suốt bốn năm qua để thể hiện. Bài hát đến với tôi một cách vô tình, không hề có sự sắp đặt, vì vậy tôi rất tâm đắc khi phát hành sản phẩm này.

- Cách nhìn nhận về cuộc sống của anh khác thời trẻ ra sao?

- Hiện tại tôi học cách bớt kiểm soát mọi thứ xung quanh, cứ để cuộc sống mang đến điều bất ngờ. Sau những va vấp trong cuộc sống, tôi hướng tới sự bình ổn, thoải mái, không để những yếu tố bên ngoài tác động nữa. Trước đây, tôi thường bận tâm người khác chê bai, nói những điều không đúng về mình. Giờ tôi nghĩ thoáng, mọi thứ trở nên dễ thở.

Tôi nghiệm ra cách để chữa lành hay nhất là sống đúng với bản thân. Tôi thích lúc một mình để chiêm nghiệm những điều hay ho. Khi thấy tâm hồn được phủ đầy, tôi bước lên sân khấu và "cháy" như một ngọn lửa trước khán giả.

- Hướng đi sắp tới của anh?

- Thời gian qua tôi chọn lựa ít đi diễn nhưng các bầu show, ban tổ chức chương trình, sự kiện vẫn luôn nhớ đến và dành cho tôi ưu ái nhất định. Khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, tôi tìm thấy bản thân của 15 năm trước với đam mê hừng hực, muốn làm những show diễn, thậm chí là live concert. Trước mắt, tôi tổ chức showcase Noo’s Special Night, diễn ra ngày 21/7 ở TP HCM.

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 36 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) của giải thưởng Làn Sóng Xanh - giải âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.