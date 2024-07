Noo Phước Thịnh khóc khi nhìn lại 15 năm ca hát

TP HCMCa sĩ Noo Phước Thịnh khóc khi xem video fan thực hiện kỷ niệm 15 năm anh hoạt động âm nhạc.

Gần 1.000 khán giả có mặt trong show nhạc đánh dấu sự trở lại của Noo Phước Thịnh sau bốn năm im ắng, tối 28/7. Ở phần giao lưu với khán giả, ca sĩ rơi nước mắt khi xem video fan "ruột" thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc nhận giải thưởng âm nhạc, các live concert. "Nhờ khán giả luôn yêu thương, tôi mới có động lực quay lại sau thời gian tập trung cho chuyện cá nhân", Noo Phước Thịnh nói.

Noo Phước Thịnh bật khóc nhận món quà fan tặng anh trong đêm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh cho biết bốn năm qua bước vào một mối quan hệ nhưng chuyện tình cảm diễn ra không như ý. Ca sĩ bị tổn thương, buồn và nản với mọi thứ. Việc tập trung vào chuyện riêng vô tình khiến anh quên đi âm nhạc. Trong thời gian vắng bóng, anh xem các video ngắn do fan thực hiện, đọc bình luận của họ nói mong anh sớm trở lại, cảm thấy được an ủi. Đầu năm, anh được nhiều người động viên tham gia một số chương trình âm nhạc, từ đó dần lấy lại "lửa" nghề. Gần đây, Noo Phước Thịnh ra MV Đùa anh đau đấy, trở lại đường đua của làng nhạc Việt.

Noo Phước Thịnh hát "Cơn mơ băng giá" Noo Phước Thịnh hát "Cơn mơ băng giá" (Lê Thành Trung). Video: Hoàng Dung

Ca sĩ cho biết thực hiện showcase để tri ân khán giả lâu năm ở TP HCM. Anh dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc với khoảng 20 tiết mục. Loạt bài gắn với tên tuổi của anh như Giá như (Huỳnh Quốc Huy), Chạm khẽ anh một chút thôi (Tăng Nhật Tuệ), Thương em là điều anh không thể ngờ (Phạm Minh Triết) lần lượt được anh trình diễn theo yêu cầu của fan. Lối hát các nốt giả thanh (falsetto) giúp ca sĩ thể hiện các nhạc phẩm mượt mà, cảm xúc. Khi khán giả reo hò, gọi anh là "hoàng tử rồng", ca sĩ liền hài hước nói: "Giờ Noo là 'ông chú' U40 rồi, không còn trẻ nữa".

Noo Phước Thịnh chiều lòng fan khi liên tục nắm tay, tham gia các trò chơi giao lưu cùng họ. Cuối chương trình, ca sĩ thể hiện loạt bài hát với bản phối sôi động như Chợt thấy em khóc (Mr Siro), Xa em (Nguyễn Đức Tùng), I Don’t Believe In You (Châu Đăng Khoa), nhiều người hò reo, hát theo giai điệu. Vừa hát vừa nhảy, anh vẫn giữ được cột hơi chắc.

Khán giả Mai Phương, 32 tuổi, cho biết luôn góp mặt trong các đêm nhạc của thần tượng từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. "Giọng hát của Noo Phước Thịnh ngày càng cảm xúc. Điều tôi yêu thích sau cùng là sự hết mình của ca sĩ khi hát và nhảy đến ướt đẫm mồ hôi", cô nói.

1.000 khán giả góp mặt trong đêm nhạc của Noo Phước Thịnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Noo Phước Thịnh, 36 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý qua các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ hai. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018). Anh từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng nhiều năm liền. Năm 2020, anh thực hiện Noo's Chill Night - series âm nhạc định kỳ. Trong mỗi số, anh tự biên tập và hát live các bản tình ca.

Noo Phước Thịnh hát "I Don’t Believe In You" Noo Phước Thịnh hát "I Don’t Believe In You". Video: Hoàng Dung

Hoàng Dung