Noo Phước Thịnh ra MV tái xuất

Ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện hình ảnh mới trong MV "Đùa anh đau đấy", đánh dấu trở lại âm nhạc sau bốn năm.

Anh nói mong chờ xem phản ứng của khán giả về dự án khi quay lại sau thời gian vắng bóng. Ca khúc do Tuno sáng tác, phần hòa âm của DuckV - các cộng sự của của ca sĩ.

MV "Đùa anh đau đấy" - Nô Phước Thịnh MV "Đùa anh đau đấy" của Noo Phước Thịnh, phát hành tối 16/7. Video: Nhân vật cung cấp

Sau 15 năm đi hát, Noo Phước Thịnh xem MV là cách làm mới con đường ca hát của bản thân. Trước đây, anh được khán giả đón nhận khi thể hiện các bản ballad. Hiện Noo cảm nhận thể loại này không phù hợp cảm xúc, ngại bị chê cũ kỹ.

Đùa anh đau đấy thuộc thể loại synthpop với tiết tấu mạnh. Nội dung nhạc phẩm nói về chuyện tình mù quáng của chàng trai, si mê một cô gái.

Hình ảnh mới của Noo Phước Thịnh trong MV mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ vào phòng thu 10 lần để hoàn thiện bản audio, mất ba ngày quay MV. "Tôi biết thể loại này thịnh hành ở thị trường US-UK, không dễ tiếp cận với khán giả trong nước. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định thử vì muốn chinh phục người nghe ở phong cách khác so với trước đây", anh nói.

Noo Phước Thịnh: 'Tôi khủng hoảng vì cú sốc tình cảm' Ca sĩ Noo Phước Thịnh nói về công việc ca hát và cuộc sống. Video: Tân Cao

Noo Phước Thịnh cho biết mất cảm xúc làm nghề sau kết thúc chuyện tình 5 năm. "Tôi từng có giai đoạn rơi vào trạng thái khủng hoảng, thậm chí muốn giải nghệ", anh nói.

Trong thời gian ở nhà, khi xem các video ngắn do fan thực hiện, đọc bình luận của họ nói mong chờ anh sớm trở lại, ca sĩ cảm giác được an ủi. Đầu năm, anh được nhiều người động viên tham gia một số chương trình âm nhạc, từ đó dần lấy lại "lửa" nghề. Sau nốt trầm trong cuộc sống, Noo nhận bản thân có thêm bài học để trưởng thành, nhìn cuộc sống đa chiều thay vì đơn giản như trước.

Ngoài MV, Noo Phước Thịnh đang chuẩn bị cho showcase Noo’s Special Night, diễn ra ngày 21/7 ở TP HCM.

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 36 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác cùng ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý qua các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) của giải thưởng Làn Sóng Xanh - giải âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.

Tân Cao