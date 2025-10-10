Phép thử 3 bên vụ 'đứa trẻ ném dép gây hỏng thang máy chung cư'

Một sự cố xảy ra nhưng cho thấy cách ứng xử của đứa trẻ, phụ huynh và ban quản lý chung cư.

Một vụ việc xảy ra gần đây, theo đoạn video được camera an ninh ghi lại, tại một chung cư, ba bé trai đứng ở hành lang ném dép lên trần nhà. Một chiếc dép vô tình trúng vào đầu phun nước chữa cháy tự động, khiến hệ thống lập tức kích hoạt.

Nước phun ào ạt, chảy xuống hành lang và tràn vào thang máy. Hệ quả: hàng trăm người phải leo thang bộ, lo lắng về chập điện, trong khi ban quản lý vắt kiệt sức khắc phục xuyên đêm.

Hành lang chung cư không phải sân chơi, thang máy, hệ thống phòng cháy... được thiết kế để phục vụ an toàn, chứ không phải để thử nghiệm. Nhưng với trẻ em, nếu không có ai hướng dẫn, những nơi này dễ biến thành "sân chơi ngẫu hứng": bấm liên tục nút thang máy, chạy xe trong hành lang, nghịch hệ thống chữa cháy... Mỗi trò vui vô ý có thể dẫn tới hậu quả nặng nề.

Sự cố này cũng cho thấy lỗ hổng trong quản lý chung cư. Nhiều nơi mới dừng lại ở việc trông coi thiết bị, chưa có nội quy nghiêm ngặt, chưa có chế tài cụ thể. Biển cảnh báo ít ỏi, camera giám sát không đủ, bảo vệ tuần tra chỉ làm cho có.

Trong khi đó, văn hóa cộng đồng ở chung cư lại lỏng lẻo. Khác với làng quê truyền thống, nơi trẻ trong xóm được cả xóm để mắt, cư dân ở chung cư thường khép kín, ít can thiệp chuyện nhau. Khi thấy trẻ nghịch, nhiều người chọn cách lờ đi, hậu quả là cả trăm hộ phải gánh.

Trẻ cần được học khái niệm không gian chung từ lớp học, công viên, thư viện... cho đến chung cư.

Với ban quản lý chung cư: Cần xây dựng nội quy rõ ràng, ngắn gọn, dán ở nơi dễ thấy. Camera giám sát phải hoạt động hiệu quả, bảo vệ cần tuần tra thường xuyên. Quan trọng hơn, phải có chế tài minh bạch: Vi phạm lần đầu thì nhắc nhở, tái phạm thì phạt, gây hư hỏng thì bồi thường. Ngoài ra, có thể tổ chức hoạt động cộng đồng - như "Ngày cư dân văn minh", "Giờ sinh hoạt an toàn" - để trẻ và phụ huynh cùng tham gia.

Bên cạnh đó, cần bổ sung khung pháp lý rõ ràng về trách nhiệm bồi thường khi trẻ em gây hư hại tài sản chung. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho ban quản lý về kỹ năng xử lý sự cố, làm việc với cư dân, và tăng cường kiểm tra định kỳ về an toàn, an ninh. Quan trọng hơn cả là tuyên truyền rộng rãi, phối hợp với trường học, đoàn thể để giáo dục trẻ em về văn hóa công cộng.

Đây không phải là lần đầu trẻ em gây sự cố ở chung cư. Trước đó đã từng có vụ trẻ em nghịch nút thang máy khiến người mắc kẹt, ném đồ từ tầng cao gây nguy hiểm, hay nghịch điện dẫn đến chập cháy. Những nơi quản lý nghiêm, xử lý minh bạch thì tình trạng gần như chấm dứt. Nhưng ở nơi xử lý qua loa, phụ huynh bao che, thì sự cố nối tiếp sự cố. Điều này cho thấy: không thể chỉ xin lỗi cho qua, mà cần một cơ chế hệ thống vừa răn đe, vừa giáo dục.

Vũ Thị Minh Huyền