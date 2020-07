Nơi người dân được xây chuồng bò hơn 200 triệu đồng

Bản Văng Môn còn được hỗ một máy cày, khoan giếng, bồn đựng nước...

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, cho biết hạng mục xây chuồng bò là cần thiết bởi đây là đầu tư sinh kế. Ông Long từ chối bình luận về giá trị xây dựng với lý do công an đang điều tra về hạng mục này nói riêng và toàn diện về đề án nói chung.