Thêm cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An bị khám nơi làm việc

Nghệ AnÔng Nguyễn Tâm Long, 46 tuổi, phó Phòng Chính sách Ban dân tộc của tỉnh bị cảnh sát khám nơi làm việc và nhà riêng.

Việc khám xét phòng làm việc của ông Long ở tầng 2, trụ sở Ban dân tộc tỉnh Nghệ An ở đường Đinh Bạt Tụy, TP Vinh, được Công an tỉnh Nghệ An thực hiện từ gần 18h ngày 23/7.

Ông Long mặc áo phông màu đen tại phòng làm việc lúc công an khám xét. Ảnh: Xuân Hoa

Hơn một giờ sau, ba cảnh sát ôm theo các thùng giấy được niêm phong và ở cứng máy tính đưa lên ôtô. Ở đằng sau, ông Long mặc áo phông đen, giày đen, tay không bị còng đi từ phòng làm việc bước lên xe ôtô biển trắng.

Hai xe cùng đi tới nhà riêng ông Long ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh để tiếp tục thực hiện lệnh khám xét. Gần 21h, ông Long được đưa lên xe đi tới trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.

Công an Nghệ An xác nhận việc khám đã hoàn tất song chưa cung cấp thông tin liên quan.

Công an đưa tài liệu từ phòng ông Long chuyển lên ôtô. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trước đó, đêm 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Kim Văn Bốn, 38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi (huyện Tương Dương), ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút tiền của đề án. Số tiền ông Bốn bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương).

Giai đoạn một của đề án (2016-2020) có kinh phí 61,6 tỷ đồng; giai đoạn hai (2021-2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng. Đề án được thực hiện tại hai bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương.

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu; bảo tồn, phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán...

Chuồng bò một hộ dân tại bản Văng Môn. Ảnh: Đào Thọ.

Tại bản Văng Môn, một trong những hạng mục được hỗ trợ là xây dựng chuồng trại gia súc, với gần 12,5 tỷ đồng để xây dựng 67 chuồng bò.

Bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) không có người dân tộc Ơ Đu sinh sống, song cán bộ Ban dân tộc vẫn lập danh sách 45 hộ với 231 nhân khẩu. Đến tháng 9/2019, vụ việc được phát hiện, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định loại 231 nhân khẩu này khỏi danh sách hỗ trợ.

