Đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây 67 chuồng bò

Nghệ AnHạng mục xây dựng 67 chuồng bò cho người dân Ơ Đu có kinh phí 12,6 tỷ đồng, trung bình mỗi công trình hơn 186 triệu đồng.

Chiều 22/7, ông Đặng Xuân Quyền, Trưởng phòng quản lý xây dựng công trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An) cho biết, hạng mục trên được đơn vị thẩm định từ tháng 10/2019.

Theo hồ sơ, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2016 - 2025) được phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương.

Tháng 7/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phân bổ kinh phí thực hiện các hạng mục của đề án. Tại bản Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương) có hạng mục xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch với kinh phí 12,6 tỷ đồng, xây 67 chuồng bò cho 67 hộ dân (trung bình mỗi công trình hơn 186 triệu đồng).

Theo thiết kế, mỗi chuồng bò diện tích 20 m2, đủ nhốt 4 con bò; xây bằng gạch táp - lô, nền bê tông; phía trên lợp mái tôn; phía sau có máng để phân; máng đựng thức ăn... Ban dân tộc tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư và đầu năm 2020, công trình đưa vào sử dụng.

Ông Đặng Xuân Quyền nói việc thẩm định thực hiện theo đơn giá của liên Sở Tài chính ban hành; khi xong khâu thẩm định thì hồ sơ chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt.

"Sau đó đó còn qua nhiều công đoạn khác. Tôi nghĩ với thiết kế như vậy, giá thành không cao. Chúng tôi tự tin làm đúng quy định, nếu sai thì hoàn toàn chịu trách nhiệm", ông Quyền nói và cho rằng đến nay "công trình phát huy hiệu quả tốt".

Một chuồng bò trong dự án. Ảnh: Thành Vinh

Liên quan tới đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, một ngày trước Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn, 38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội tam ô tài sản. Cơ quan điều tra xác định, ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút hàng trăm triệu đồng của đề án.

"Hành vi của bị can Bốn không liên quan tới hạng mục xây dựng 67 chuồng bò ở bản Văng Môn", cán bộ điều tra nói và cho hay, vụ án đang được mở rộng.

Cũng liên quan tới đề án trên, trong quá trình lập hồ sơ, cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An đã đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu ở xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) vào đề án . Đến tháng 9/2019, sự việc được phát hiện, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định loại 231 nhân khẩu này khỏi danh sách hỗ trợ.

Giải thích việc nhầm lẫn, ông Lương Thanh Hải, Trưởng Ban dân tộc Nghệ An thừa nhận đơn vị đã thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt, "do đơn vị đã kế thừa số liệu đề án trước đó".

