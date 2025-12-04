Nỗi lòng tiệm tạp hóa 'bán thùng bia 450 nghìn đồng lời 7 K'

Có những mặt hàng, sau khi xem giá nhập về, tôi và vợ cãi nhau nên bán mức giá thế nào để lời ít mà giữ khách.

Gần một năm trước, chợ quê tôi có một chuỗi bán lẻ vừa mới đổ bộ. Các hộ kinh doanh tạp hóa bán lẻ lo sốt vó. Nhưng rồi chúng tôi vẫn sống được, nhờ khách quen và bán chịu, bán thiếu 'ghi sổ mai mốt tính'.

Những ai chưa từng buôn bán nhỏ lẻ thường khó hình dung vì sao các hộ kinh doanh lại lo lắng, dạo gần đây. Trong mắt nhiều người, "đã bán hàng thì phải lời nhiều mới bán". Nhưng thực tế, có những mặt hàng buôn bán là cuộc chiến lời lãi tính bằng từng nghìn đồng.

Như gia đình tôi buôn bán tạp hóa ở quê, một hộ tạp hóa nhỏ lẻ phải nhập qua mấy tầng đại lý. Ví dụ có mặt hàng giá nhập về đã 40.000 đồng, xem toa xong, tôi và vợ cãi nhau nên bán 43.000 đồng hay bán 45.000 đồng.

Đơn giản như chuyện bán bia thùng. Có loại bia bán ra 450 nghìn đồng mỗi thùng nhưng lời chỉ 7.000 đồng. Cái khó là phải ôm 4-5 loại bia, mỗi lần nhập vài chục thùng. Vốn quay chậm, lời mỏng, chỉ cần chênh nhau 1.000 - 2.000 đồng là khách đổi sang tiệm khác ngay.

Vậy sống nhờ đâu? Tiền lời không nằm ở sản phẩm chính mà sống nhờ những thứ lặt vặt đi kèm theo như tiền khăn lạnh, nước đá... Đồng thời đâu phải chỉ mỗi tiệm của mình? Phải nhìn nhau mà giữ giá, thấp hơn thì lỗ, cao hơn thì mất khách.

Vậy tại sao không nghỉ, làm việc khác? Nhiều người nói là để thị trường tự thanh lọc. Nhưng đằng sau mỗi tiệm tạp hóa là một câu chuyện sinh kế: người lớn tuổi không còn sức làm công nhân, người mất việc giữa chừng, người nuôi con nhỏ không thể đi làm xa.

Tạp hóa nhỏ là dòng chảy ngầm của an sinh, là bến đỗ cho những người không đủ sức chạy đua với thị trường lao động. Một kệ bánh, vài thùng nước ngọt, mấy mươi gói mì tôm... nhưng là cơm áo của cả gia đình.

Điều mà các hộ buôn bán mong mỏi không phải là sự ưu ái, chỉ cần những chính sách hỗ trợ thiết thực: thủ tục thuế khóa đơn giản hơn, những gói vốn phù hợp cho người buôn nhỏ...

Giữa một thị trường bán lẻ ngày càng chuyên nghiệp hóa, các chuỗi có thể cạnh tranh nhau, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng những tiệm tạp hóa nhỏ lẻ tự có triết lý riêng của mình nương nhau mà sống, không ai bán phá giá, khách mối quen của ai nấy bán...

Trường Giang