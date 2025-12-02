'Mở quán doanh thu 500 triệu vẫn không lãi, sao không đi làm thuê'

Ngày xưa tôi có một người bạn mở quán net tại nhà trong hẻm. Khách chủ yếu là học sinh, nên thu nhập chỉ đủ sống.

Thậm chí đôi khi có đứa học trò đi chơi net bị ba mẹ bắt về còn gây náo loạn, làm lộn xộn phải tốn công dọn dẹp. Khi tôi hỏi vì sao không đi tìm việc làm thì bạn ấy trả lời rằng đi làm khó, không làm được nên chọn làm ở nhà cho dễ.

Câu chuyện này cho thấy một thực tế rằng nhiều người chấp nhận kinh doanh dù lợi nhuận thấp hoặc thậm chí không có lãi, vì họ coi đó là cách ít áp lực hơn so với việc đi làm thuê. Nhiều người cũng đặt câu hỏi như vậy.

Hiện nay khi chuẩn bị chuyển đổi từ hình thức thuế khoán hộ gia đình sang thuế dựa trên doanh thu đối với các hộ kinh doanh, từ ngưỡng 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng, với mức doanh thu này, nhiều người nói rằng vẫn không có lãi, vậy tại sao lại phải đóng thuế?

Theo tôi, câu hỏi quan trọng hơn là: Tại sao kinh doanh buôn bán không có lãi mà vẫn tiếp tục làm?

Thực tế, đối với người lớn tuổi, họ không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng nhọc trong nhà máy, xí nghiệp. Việc buôn bán nhỏ ở đầu hẻm, dù lợi nhuận không cao, vẫn giúp họ "lấy công làm lời", duy trì cuộc sống và có sự chủ động về thời gian.

Ngược lại, với người trẻ, nếu chọn buôn bán thay vì đi làm thuê, họ cần tính toán thiệt hơn giữa việc làm chủ và làm công. Nếu làm chủ mà liên tục thua lỗ, thì nên cân nhắc học thêm kỹ năng, tìm việc làm phù hợp hơn.

Thanh