Bộ Y tế nới lỏng quy định đeo khẩu trang, chỉ khuyến khích trừ một số tình huống/địa điểm bắt buộc áp dụng như ở bệnh viện, phương tiện giao thông công cộng, người ốm.

Đây là hướng dẫn mới của Bộ Y tế, ban hành ngày 7/9 về sử dụng khẩu trang nơi công cộng.

Theo quy định này, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang là người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19. Khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4, tất cả mọi người trừ trẻ em dưới 5 tuổi đều phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên hiện nay cả nước không có khu vực nào ở cấp độ dịch 3, 4 (mức nguy hiểm).

6 địa điểm buộc đeo khẩu trang là tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế trừ người cách ly ở trong phòng đơn; người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi.

Bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi,...). Quy định này áp dụng cho cả hành khách; người điều khiển phương tiện; nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải tiếp xúc trực tiếp với hành khách.

Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phải đeo khẩu trang. Quy định tương tự cũng bắt buộc người làm việc tại nơi không gian kín, thông khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay.

Nhân viên các cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người (các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; khu du lịch, khu vui chơi, giải trí; sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao; lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ); hoặc nhân viên nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cũng phải đeo khẩu trang.

Hướng dẫn của Bộ Y tế không đề cập người đi chợ, siêu thị hay khách đến những nơi công cộng để giao dịch..., như vậy nhóm này không cần đeo khẩu trang nữa. Tuy nhiên Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các trường hợp khác ngoài địa điểm, nhóm đã quy định ở trên, "khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng".

So với hướng dẫn hồi 2/2021, những nơi tập trung đông người như chung cư; trường học; những người đến khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe như vườn hoa, công viên, quảng trường... khi tiếp xúc dưới 2 m, không nằm trong hướng dẫn mới này.

Người dân được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Y tế đánh giá dịch Covid-19 được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, Covid-19 vẫn nằm trong danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, do đó các khuyến cáo phòng chống dịch như đeo khẩu trang, tiêm chủng chưa được gỡ bỏ, chỉ giảm nhẹ, không hạn chế sự kiện đông người, bỏ khai báo y tế nội địa và nhập cảnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương hôm 4/6 cho biết đang lấy ý kiến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 về sửa đổi thông điệp 5K thành V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn). Nếu có biến chủng virus mới nguy hiểm hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đời sống xã hội thì sẽ áp dụng nguyên tắc 5K. Nguyên tắc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) được Bộ Y tế nêu ra từ tháng 8/2020, khi Việt Nam trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai.

Toàn quốc đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ 12 tuổi. Hôm 12/8, Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng chưa công bố hết dịch, chưa xem Covid-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam. Lý do, Covid-19 tại hầu hết nước có số ca nhiễm và tử vong chưa ổn định; xu hướng tăng giảm thay đổi khi có biến thể virus mới. Biến chủng virus mới liên tục xuất hiện, đồng thời miễn dịch (do vaccine hoặc mắc bệnh) chưa ổn định lâu dài và giảm dần theo thời gian. Do đó, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Số ca mắc xu hướng gia tăng trở lại thời gian gần đây và vẫn ghi nhận ca tử vong, nhiều ca bệnh nặng đang được theo dõi, điều trị.

Lê Nga