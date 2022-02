Nơi đông vui nhất TP HCM dịp Tết Nguyên tiêu

TP HCMChùa Ôn Lăng, các con đường diễu hành nghệ thuật, Trung tâm văn hóa quận 5 và khu phố ẩm thực Việt - Hoa là những nơi hút du khách.

"Nguyên tiêu" (Rằm tháng giêng) có nghĩa là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Vào dịp Nguyên tiêu, người dân thường đi chùa, miếu để cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh, phát tài phát lộc.

Từ năm 1990, lễ hội Nguyên tiêu được tổ chức với quy mô lớn tại quận 5, mang dấu ấn cộng đồng với nhiều chương trình đặc sắc. Vào dịp này, du khách có thể hòa mình vào các không gian sắc màu, nhộn nhịp của đường phố, thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại ba địa điểm sau.

Chùa Ôn Lăng

Hội quán Ông Lăng được lập vào năm 1740. Ảnh: Tâm Linh

Hội quán Ôn Lăng (chùa Ôn Lăng) nằm trên đường Lão Tử là ngôi chùa người Hoa với khuôn viên rộng 1.800 m2. Chùa xây theo kiểu đền miếu cổ Trung Hoa, mái uốn cong với nhiều họa tiết bằng gốm tinh xảo, mang đậm nét kiến trúc Phúc Kiến.

Nơi này thờ 16 vị thần tiên theo tín ngưỡng Trung Hoa, do cộng đồng dân địa phương thống nhất lập nên. Người dân có thể đến cầu tài lộc, cầu mệnh, bình an, buôn may bán đắt, gia đình thịnh vượng. Khách đến cầu duyên, ngoài bánh trái thì nên mua thêm cuộn chỉ đỏ được cắm kim luồn sẵn sợi, đặt tại bàn thờ Hoa Phấn phu nhân.

Các tuyến phố, trung tâm văn hóa quận 5

Các cô gái người Hoa biểu diễn điệu múa truyền thống trong lúc diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi viếng chùa, bạn nên đi xem diễu hành nghệ thuật đường phố với sắc màu, cờ phướng, nhân vật hóa trang, tiếng trống kèn, nhạc náo nhiệt... với sự tham gia của 800 diễn viên. Năm nay, các diễn viên sẽ diễu hành từ 16h30 đến 18h30 ngày 15/2 (15 tháng giêng) theo tuyến đường: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hoà - Trung tâm Văn hoá quận 5.

Sau phần diễu hành, tại Trung tâm Văn hóa quận 5 khu vực sân khấu ngoài trời có đêm hội Nguyên tiêu. Nơi này có các chương trình: ca múa nhạc, xem phim giới thiệu về lễ hội Nguyên tiêu - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, biểu diễn lân - sư - rồng, vẽ tranh tập thể, gieo tú cầu kén rể... Ngoài ra, khoảng 50 bức tranh cỡ lớn đa dạng chủ đề mùa xuân, con người, nhịp sống, thiên nhiên... đang được trưng bày cho du khách thưởng lãm.

Không gian văn hóa ẩm thực Việt - Hoa

Các món ăn tại khu ẩm thực 107 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Huỳnh Nhi

Tối đến, hãy thưởng thức các món ăn Hoa - Việt tại số 107 Trần Hưng Đạo. Nơi đây có khoảng 50 gian hàng ẩm thực, hơn 100 món ăn Việt - Hoa như: dimsum, mì trường thọ, xá xíu, chè, trứng hồng đào bọc thịt chiên giòn, bò nướng sốt kem hắc tùng lộ... Không gian hàng quán được trang trí ngập đỏ của lồng đèn, vàng của mai, mang lại cảm giác vui tươi.

Trong quá trình trải nghiệm các món ngon, du khách có thể theo dõi các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc, ảo thuật tại sân khấu trung tâm... trong không khí náo nhiệt.

Huỳnh Nhi