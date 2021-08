Nơi cưu mang em bé chào đời khi mẹ mắc Covid

Bệnh viện Hùng Vương ngày 25/8 vận hành Trung tâm H.O.P.E, đặt tại Trường Mầm non Họa Mi 2 (quận 5), chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19 trong thời gian gia đình chưa thể đến đón.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, thời gian qua nhiều người mẹ mắc Covid-19 phải cách ly tập trung, các bé sơ sinh chào đời mà không có người thân chăm sóc. Số bé vắng bố mẹ ngày càng tăng tại Bệnh viện Hùng Vương. Trung tâm H.O.P.E ra đời từ ý tưởng của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, nhằm chăm sóc các cháu với điều kiện tốt nhất cho đến khi bố mẹ khỏi Covid-19 có thể đón bé về.

Trung tâm H.O.P.E đang chăm sóc 130 trẻ có mẹ là F0 đang điều trị cách ly, hơn 50 trẻ đủ điều kiện xuất viện nhưng chưa có người thân đến đón. Có bé chào đời gần đầy tháng tuổi nhưng vẫn chưa được về với gia đình.

Bé được chăm sóc dưới hỗ trợ chuyên môn của y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và các tình nguyện viên làm bảo mẫu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận hơn 1.000 thai phụ, gần 500 trẻ sinh ra từ mẹ mắc Covid-19.

"Con số này ngày càng lớn và đã gấp hàng trăm lần so với cùng kỳ năm ngoái", bác sĩ Tuyết nói.

Có nhiều bé sinh rất non tháng, bởi buộc phải chấm dứt thai kỳ sớm để cứu mẹ trở nặng. Có những bé không may mắn tử vong từ trong bụng mẹ do tác động của Covid-19. May mắn, tỷ lệ trẻ nhiễm Covid-19 trong nhóm mẹ F0 này rất thấp, chỉ 5 trên 500 trẻ, chiếm 1%, theo bác sĩ Tuyết.

Trung tâm thiết lập các quy trình chăm sóc trẻ chu đáo trong những tuần đầu sau sinh, mẹ và gia đình chưa thể đón bé về nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Tại Trung tâm, y bác sĩ thăm khám, chăm sóc rốn hàng ngày cho các bé, sẵn sàng cấp cứu khi cần như sặc sữa và các hỗ trợ y tế khác. Bệnh viện cũng tập huấn cho các cô bảo mẫu (là những tình nguyện viên) kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ.

"Công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi người thân đến đón nhằm tránh nhầm lẫn bé và đảm bảo an toàn", bác sĩ Tuyết nói.

Lê Phương