Nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất triều Nguyễn

Bồi Lăng, lăng vua Kiến Phúc nằm trong khu vực Khiêm Lăng - nơi an nghỉ của vua Tự Đức - được bao bọc bởi đồi thông xanh. Khu vực này trước đây là nơi vua Tự Đức hóng mát mỗi khi đến Khiêm Lăng.
Vua Kiến Phúc (1869-1884), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Đăng, là con Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai. Từ nhỏ, ông được vua Tự Đức nhận làm con nuôi, đưa vào cung. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế truất, ông lên ngôi, đặt niên hiệu Kiến Phúc, trở thành vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. Ông trị vì 8 tháng rồi băng hà ở tuổi 15, được xem là vị vua yểu mệnh nhất triều.
Năm 1884, sau khi vua Kiến Phúc băng hà, triều Nguyễn xây dựng lăng mộ của ông cạnh điện Chấp Khiêm - nơi vua Tự Đức đọc sách, ngắm cảnh.
Bồi Lăng, lăng vua Kiến Phúc nằm trong khu vực Khiêm Lăng - nơi an nghỉ của vua Tự Đức - được bao bọc bởi đồi thông xanh. Khu vực này trước đây là nơi vua Tự Đức hóng mát mỗi khi đến Khiêm Lăng.
Vua Kiến Phúc (1869-1884), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Đăng, là con Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai. Từ nhỏ, ông được vua Tự Đức nhận làm con nuôi, đưa vào cung. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế truất, ông lên ngôi, đặt niên hiệu Kiến Phúc, trở thành vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. Ông trị vì 8 tháng rồi băng hà ở tuổi 15, được xem là vị vua yểu mệnh nhất triều.
Năm 1884, sau khi vua Kiến Phúc băng hà, triều Nguyễn xây dựng lăng mộ của ông cạnh điện Chấp Khiêm - nơi vua Tự Đức đọc sách, ngắm cảnh.
Lăng mộ vua Kiến Phúc được xây dựng theo kiến trúc như các chúa Nguyễn với hai vòng thành bao bọc bên ngoài, mặt hướng về phía Nam.
Lăng mộ vua Kiến Phúc được xây dựng theo kiến trúc như các chúa Nguyễn với hai vòng thành bao bọc bên ngoài, mặt hướng về phía Nam.
Trước lối vào lăng là hai con rồng được làm từ đá Thanh được khắc tinh xảo.
Trước lối vào lăng là hai con rồng được làm từ đá Thanh được khắc tinh xảo.
Cạnh khu tẩm mộ là điện Chấp Khiêm, nơi đặt án thờ vua Kiến Phúc.
Dưới thời vua Tự Đức, điện Chấp Khiêm được sử dụng để đọc sách, ngắm cảnh. Sau khi vua Tự Đức và vua Kiến Phúc băng hà, triều Nguyễn dùng công trình này làm nơi thờ vua Kiến Phúc.
Phía sau điện Chấp Khiêm từng có Di Khiêm Lâu - nơi nhà vua ngắm cảnh, hóng mát - nhưng hiện không còn tồn tại.
Cạnh khu tẩm mộ là điện Chấp Khiêm, nơi đặt án thờ vua Kiến Phúc.
Dưới thời vua Tự Đức, điện Chấp Khiêm được sử dụng để đọc sách, ngắm cảnh. Sau khi vua Tự Đức và vua Kiến Phúc băng hà, triều Nguyễn dùng công trình này làm nơi thờ vua Kiến Phúc.
Phía sau điện Chấp Khiêm từng có Di Khiêm Lâu - nơi nhà vua ngắm cảnh, hóng mát - nhưng hiện không còn tồn tại.
Điện Chấp Khiêm có kiến trúc nhà kép kiểu “trùng lương trùng thiềm”, mái lợp ngói liệt. Bậc cấp vào điện bằng đá Thanh, chạm khắc họa tiết rồng trước lối vào.
Điện Chấp Khiêm có kiến trúc nhà kép kiểu “trùng lương trùng thiềm”, mái lợp ngói liệt. Bậc cấp vào điện bằng đá Thanh, chạm khắc họa tiết rồng trước lối vào.
Lối vào điện Chấp Khiêm lát đá Thanh, hai bên đặt đôi rồng đá cùng chất liệu, được chạm khắc tinh xảo.
Lối vào điện Chấp Khiêm lát đá Thanh, hai bên đặt đôi rồng đá cùng chất liệu, được chạm khắc tinh xảo.
Lăng vua Kiến Phúc nằm trong quần thể Khiêm Lăng, nơi vua Tự Đức an nghỉ. Hiện nay, một số công trình chính trong quần thể lăng vua Tự Đức như điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm đường, Ôn Khiêm đường đang được trùng tu với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng.
Lăng vua Kiến Phúc nằm trong quần thể Khiêm Lăng, nơi vua Tự Đức an nghỉ. Hiện nay, một số công trình chính trong quần thể lăng vua Tự Đức như điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm đường, Ôn Khiêm đường đang được trùng tu với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng.
Võ Thạnh