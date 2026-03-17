Nơi an nghỉ của vị vua yểu mệnh nhất triều Nguyễn

Bồi Lăng, lăng vua Kiến Phúc nằm trong khu vực Khiêm Lăng - nơi an nghỉ của vua Tự Đức - được bao bọc bởi đồi thông xanh. Khu vực này trước đây là nơi vua Tự Đức hóng mát mỗi khi đến Khiêm Lăng.

Vua Kiến Phúc (1869-1884), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Đăng, là con Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai. Từ nhỏ, ông được vua Tự Đức nhận làm con nuôi, đưa vào cung. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế truất, ông lên ngôi, đặt niên hiệu Kiến Phúc, trở thành vị vua thứ 7 của triều Nguyễn. Ông trị vì 8 tháng rồi băng hà ở tuổi 15, được xem là vị vua yểu mệnh nhất triều.

Năm 1884, sau khi vua Kiến Phúc băng hà, triều Nguyễn xây dựng lăng mộ của ông cạnh điện Chấp Khiêm - nơi vua Tự Đức đọc sách, ngắm cảnh.