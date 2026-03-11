Lăng vua Tự Đức sau gần hai năm trùng tu

Tháng 6/2024, điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường và Ôn Khiêm Đường nằm trong quần thể lăng vua Tự Đức được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trùng tu với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng.

Khiêm Lăng được vua Tự Đức dựng từ năm 1866 đến năm 1873 thì cơ bản hoàn thành với hơn 50 công trình. Trong đó, điện Hòa Khiêm vốn là nơi vua Tự Đức làm việc, sau thành nơi thờ tự vua. Minh Khiêm Đường là một trong những nhà hát cổ nhất của Việt Nam. Ôn Khiêm Đường là kho cất đồ ngự dụng của vua.