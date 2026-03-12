Khu lăng mộ thân sinh của ba vua triều Nguyễn

Ông qua đời khi mới 31 tuổi, lăng mộ được xây dựng với kiến trúc nhỏ hơn lăng các vua triều Nguyễn. Khu lăng mộ được bao bọc bởi hệ thống bửu thành, không có cung điện, sân chầu lớn như lăng các vua.

Sau khi lên ngôi, vua Đồng Khánh từng sai Bộ Công xây điện Truy Tư gần đó để rước bài vị cha mình về thờ, đồng thời xây hoàn chỉnh lăng mộ cho cha mình. Tuy nhiên, đang thi công dang dở thì năm 1889 vua đột ngột qua đời. Điện Truy Tư cũng được đổi thành điện Ngưng Hy làm nơi thờ vua Đồng Khánh.