Nissan thử nghiệm xe điện trong môi trường khắc nghiệt

MỹHãng Nhật thử thách khả năng của mẫu Ariya trong điều kiện thời tiết cực đoan tại trung tâm kỹ thuật gần Detroit.

Để đảm bảo chiếc xe điện mới có thể hoạt động ở những điều kiện thời tiết khác nhau, Nissan thử thách sản phẩm này ở dải nhiệt độ -40 đến 80 độ C.

Với nhiều khu vực trên cả nước đang trải qua nhiệt độ lạnh giá, Nissan cho biết "Ariya rất tốt để đối phó với thời tiết đóng băng". Lúc này tại Mỹ, những nơi lạnh giá có nhiệt độ khoảng -20 độ C, trong khi những khu vực ấm áp khoảng 15 độ C. Detroit - nơi Ford có trung tâm kỹ thuật - nhiệt độ khoảng -6 độ C.

"Các phòng thử nghiệm của chúng tôi có khả năng điều chỉnh nhiệt độ -40 độ C đến 80 độ C", Jeff Tessmer, quản lý cấp cao về phương tiện không phát thải tại trung tâm kỹ thuật của Nissan, cho biết.

Xe điện Nissan Ariya trong phòng thử nghiệm nhiệt độ khắc nghiệt tại Detroit, Mỹ. Ảnh: Nissan

Việc "hành hạ" Ariya trong phòng thử nghiệm với nhiệt độ "cực đoan hơn nhiều" so với những gì tài xế thông thường gặp phải là cách để hãng xe Nhật thử nghiệm những tình huống xấu nhất để chiếc xe vẫn mang lại hiệu suất như mong đợi trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Chiếc SUV điện này từng là chiếc xe đầu tiên (gồm cả thuần điện và động cơ xăng) đi từ Bắc Cực đến Nam Cực vào năm 2023, theo Top Gear. Hành trình kéo dài 10 tháng với quãng đường đi được là gần 30.000 km.

Xe điện Nissan Ariya tại châu Âu. Ảnh: Nissan

Nissan ra mắt Ariya - mẫu SUV điện đầu tiên - tại Mỹ vào cuối năm 2022. Trong năm đầu tiên, hơn 13.400 chiếc Ariya bán ra tại thị trường này và gần 20.000 xe được giao trong năm 2024.

Vài tuần trước, Nissan đã giới thiệu Ariya 2025 với giá khởi điểm 39.770 USD. Xe có hai tùy chọn pin, 66 hoặc 91 kWh, tương ứng với quãng đường đi được là 347 và 465 km cho các mẫu dẫn động cầu trước (FWD).

Khách hàng có thể chọn hệ thống e-4ORCE AWD hai môtơ với công suất lên tới 389 mã lực và mô-men xoắn 599 Nm. Tuy nhiên, công suất tăng thêm, phạm vi di chuyển giảm bớt, với hành trình tối đa 437 km.

Mỹ Anh (theo Electrek)