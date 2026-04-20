Nissan nâng cấp xe điện bán chạy - đòn tự vệ trước BYD

Nhật BảnMẫu xe điện bán chạy nhất Nhật Bản với giá 11.800 USD được nâng cấp trước khi thương hiệu Trung Quốc có thể nhắm đến ngôi vương.

Với 4 năm đứng đầu bảng xếp hạng doanh số xe điện tại Nhật Bản, bản nâng cấp của Nissan Sakura tập trung vào việc duy trì vị thế hơn là nâng tầm tiêu chuẩn.

Nissan Sakura không hỏng hóc, nhưng đang trở nên lỗi thời. Mẫu xe điện bán chạy nhất Nhật Bản được nâng cấp nhẹ để duy trì khả năng cạnh tranh trong phân khúc kei-car, đúng lúc một đối thủ đáng gờm đến từ Trung Quốc, BYD, gia nhập cuộc đua. Chiếc xe điện nhỏ bé này đã xuất hiện từ năm 2022, khi ra mắt với tư cách phiên bản sản xuất của mẫu concept IMk của Nissan ba năm trước đó.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phía trước, nơi thiết kế được cải tiến với lưới tản nhiệt cùng màu thân xe, mô phỏng Nissan Leaf. Cản trước sửa đổi mang đến những góc cạnh sắc nét hơn và các yếu tố thẳng đứng nổi bật hơn dọc hai bên. Đèn pha LED giữ nguyên, cũng như phần kim loại dọc theo thân xe và phía sau.

Tuy nhiên, những cập nhật này chỉ có hiệu lực đối với các phiên bản X và G, trong khi phiên bản S cấp thấp giữ nguyên thiết kế cũ.

Bảng màu được bổ sung một sắc thái mới có tên gọi Minamono Sakura, lấy cảm hứng từ những cánh hoa anh đào nổi trên mặt nước. Sự kết hợp này với các điểm nhấn bằng đồng và nóc xe bạc Sterling tạo nên diện mạo ba màu độc đáo cho Sakura G cao cấp nhất.

Nội thất trông quen thuộc, nhưng Nissan giới thiệu một số nâng cấp chức năng. Công tắc chuyển đổi chế độ lái chuyển đến vị trí tiện dụng hơn, và phía hành khách giờ đây có thêm một giá đỡ cốc.

Các nhà thiết kế dường như không bận tâm đến việc thay đổi cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống thông tin giải trí 9 inch, nhưng di chuyển các cổng USB Type-C xuống thấp hơn ở bảng điều khiển trung tâm.

Đối với phiên bản X tầm trung, Nissan chuyển một số tùy chọn phổ biến vào danh sách trang bị tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống quan sát toàn cảnh thông minh, ghế trước và vô-lăng có sưởi. Chiếc xe điện cũng trang bị thêm chức năng khóa và mở khóa tự động, nhắc nhở người ngồi ghế sau, cơ chế khóa cho cổng sạc và ổ cắm điện AC 1.500 W tùy chọn.

Sakura vẫn trang bị môtơ điện đơn sản sinh công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 195 Nm. Pin lithium-ion 20 kWh giữ nguyên cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 180 km theo chu trình WLTC.

Phiên bản kei-car nâng cấp đã có thể đặt hàng tại Nhật Bản, dự kiến giao hàng đợt đầu tiên vào mùa hè này. Giá bán dao động 2.448.600 yen (15.400 USD) cho bản X tiêu chuẩn đến 2.998.600 yen (18.900 USD) cho bản G cao cấp nhất. Nếu tính đến khoản trợ cấp năng lượng sạch hiện tại của Nhật Bản là 580.000 yen (3.650 USD), giá khởi điểm sẽ giảm xuống còn khoảng 1.870.000 yen (11.800 USD).

Kể từ khi ra mắt, Sakura đóng vai trò tiên phong trong việc phổ biến và mở rộng xe điện tại Nhật Bản. Trong ba năm cho đến năm tài chính 2024, sản phẩm này đứng đầu danh sách xe điện bán chạy nhất tại Nhật Bản. Tuy nhiên, giống như ở châu Âu và Mỹ, nơi thị trường xe điện đang tăng trưởng chậm, doanh số tại Nhật Bản không có xu hướng tăng, và trong năm tài chính 2024, doanh số giảm xuống chỉ còn dưới 70.000 chiếc, giảm 14.000 chiếc so với năm trước. Doanh số của Sakura cũng giảm mạnh khiến Nissan phải có những cải thiện.

Xe điện BYD Racco tại một showoom ở Nhật Bản. Ảnh: BYD

Mục tiêu chính của việc nâng cấp là thu hút khách hàng chuyển từ kei-car chạy xăng sang xe điện. Với việc sử dụng trợ cấp cho xe năng lượng sạch, một mẫu xe cơ bản với giá khởi điểm 1.870.000 yen được thiết lập cho người tiêu dùng phổ thông. Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, hãng cũng sẽ nhấn mạnh lợi ích của việc giảm chi phí vận hành, nhằm trở thành một lựa chọn khả thi cho người dùng kei-car hiện tại.

Thị trường xe điện cỡ nhỏ năm 2026 dự kiến chứng kiến hàng loạt mẫu xe cạnh tranh mới ra mắt, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt. Đối thủ cạnh tranh của Sakura đến từ các hãng xe nội địa quen thuộc, bao gồm người anh em song sinh Mitsubishi eK X EV, Honda N-One e: và N-Van e:, cũng như BYD Racco sắp bán ra.

Racco là một mẫu wagon - một lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe cỡ nhỏ, và chiến lược định giá của hãng xe Trung Quốc đang được theo dõi sát sao. Giá khởi điểm dự kiến của Racco là 2,6 triệu yen (khoảng 17.000 USD). Đây không phải xe đầu tiên của BYD bán ở Nhật Bản, nhưng là xe đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường này.

Mỹ Anh (theo Newswitch)