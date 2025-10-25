Nike ra mắt đôi giày điện đầu tiên trong lịch sử

Dự án Amplify đánh dấu bước ngoặt công nghệ khi Nike chế tạo giày có động cơ hỗ trợ chuyển động, giúp runner chạy nhanh và xa hơn với ít nỗ lực hơn.

Sau xe điện, đến lượt giày chạy bước vào kỷ nguyên điện hóa. Nike vừa công bố dự án Amplify, đôi giày điện đầu tiên trong lịch sử, được thiết kế không chỉ cho elite mà còn hướng tới người dùng trong cuộc sống thường ngày.

Thiết kế giày điện mới của Nike trong dự án Amplify. Ảnh: Nike

Sản phẩm dự kiến ra mắt đầu năm 2026. Đây là kết quả nghiên cứu nhiều năm tại Phòng thí nghiệm thể thao của Nike, nơi các nhà khoa học và kỹ sư phát triển thuật toán chuyển động cùng hệ thống cơ học tinh vi gồm động cơ siêu nhẹ, dây curoa truyền lực và pin sạc gắn trên cổ chân. Tất cả được tích hợp liền mạch với lớp vỏ sợi carbon của giày, có thể tháo rời để sử dụng như giày chạy thông thường.

Theo mô tả, hệ thống này hoạt động như một exo-skeleton (bộ khung trợ lực), giúp runner giảm tải cho các nhóm cơ khi leo dốc hoặc chạy dài, nhờ đó có thể chạy thêm hơn 3 km so với bình thường. Nike cho biết nhóm người dùng mục tiêu là những VĐV nghiệp dư có pace 6-8, tức chạy 1 km trung bình từ 6 đến 8 phút, đối tượng dễ bị mỏi cơ hoặc chấn thương trong quá trình tập luyện dài.

Michael Donaghu, Phó Chủ tịch mảng "Create The Future" của Nike, chia sẻ: "Công việc của chúng tôi là mơ thật lớn, nhưng vẫn đặt VĐV ở trung tâm. Dự án Amplify bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: Nếu chúng ta có thể giúp họ chạy nhanh hơn, xa hơn mà tốn ít năng lượng hơn thì sao?".

Nike đã phát triển Dự án Amplify trong nhiều năm, trong ảnh là một số nguyên mẫu. Ảnh: Nike

Để hoàn thiện mẫu đầu tiên, hơn 400 VĐV thử nghiệm đã thực hiện tổng cộng 2,4 triệu bước chạy, tương đương 12.000 vòng quanh đường đua 200 mét trong phòng thí nghiệm. Họ đã trải qua 9 phiên bản phần cứng khác nhau, mỗi lần tập trung tinh chỉnh một yếu tố riêng biệt, từ lực truyền đến khả năng phản hồi.

Nike công bố giày Amplify cùng lúc với việc tái cấu trúc bộ máy sáng tạo, sáp nhập nhóm Nghiên cứu - Thiết kế - Sản phẩm của Nike, Jordan và Converse thành một đơn vị thống nhất gồm 1.000 nhà khoa học và kỹ sư. Theo hãng, đây là bước đi chiến lược nhằm "đẩy nhanh tương lai của thể thao".

Nike công bố giày Nike Mind 001 và Mind 002 có khả năng giúp VĐV tăng khả năng tập trung trước và sau thi đấu. Ảnh: Nike

Bên cạnh giày điện, Nike còn giới thiệu loạt công nghệ khác trong cùng chương trình nghiên cứu, trong đó có dòng trang phục AeroFit, có khả năng lưu thông không khí gấp đôi mẫu cũ, giúp vận động viên duy trì hiệu suất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dự kiến các đội bóng sẽ sử dụng trang phục này tại World Cup 2026.

Áo khoác Therma Fit Air Milano, nhẹ và linh hoạt, cho phép người mặc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách bơm hoặc xả khí trong lớp áo, thay vì thay nhiều lớp quần áo. Giày Nike Mind 001 và Mind 002, thành quả của 10 năm nghiên cứu thần kinh học, được chứng minh có khả năng kích thích vùng cảm giác ở lòng bàn chân, giúp VĐV tăng khả năng tập trung trước và sau thi đấu.

Nike ra mắt đôi giày điện đầu tiên trong lịch sử Nike công bố 4 sản phẩm mới trong dự án Amplify.

Từ giày tự buộc dây từng xuất hiện trong Back to the Future II đến giày điện hoạt động bằng pin, Nike cho thấy họ đang biến những ý tưởng viễn tưởng thành hiện thực. Với dự án Amplify, hãng không chỉ mở ra một phân khúc mới trong thị trường thể thao mà còn đặt nền móng cho cuộc cách mạng về chuyển động con người - nơi công nghệ và cơ thể cùng hòa làm một.

Hồng Duy tổng hợp